自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

日本「料理貴公子」首次來台！搭檔Dora街頭拚廚藝

李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會。（記者陳奕全攝）李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊銘威、李玉璽、「Dora」謝雨芝與韓國主廚鄭智善、日本主廚川越達也錄製TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》，將開著餐車走訪全台各地，運用在地食材創作全新料理。今（12）日舉辦媒體見面會，「義大利料理貴公子」川越達也這次首次來台，擔任他廚助的Dora更貼心送上日文版的「台灣食材地圖」。

「義大利料理貴公子」川越達也（左）這次首次來台，擔任他廚助的Dora更貼心送上日文版的「台灣食材地圖」。（記者陳奕全攝）「義大利料理貴公子」川越達也（左）這次首次來台，擔任他廚助的Dora更貼心送上日文版的「台灣食材地圖」。（記者陳奕全攝）

在日本上過各大廚藝節目的川越達也，是第一次到台灣錄影還展開環島，他坦言一開始收到邀約十分猶豫，因為要離家半個多月，讓他放心不下太太，還有家中三個孩子。但想到這是難得的機會，能與台灣、韓國文化交流，最終仍決定接受挑戰。

日本上過各大廚藝節目的川越達也是第一次到台灣錄影。（記者陳奕全攝）日本上過各大廚藝節目的川越達也是第一次到台灣錄影。（記者陳奕全攝）

川越達也提到之前在日本就有吃過小籠包，已經覺得很美味了，昨天來台吃了正宗的小籠包覺得很好吃，也說如果這次有遇到牛肉食材的話，會想吃吃看跟試做料理。

川越達也（右）吃了正宗的小籠包覺得很好吃，左為鄭智善。（記者陳奕全攝）川越達也（右）吃了正宗的小籠包覺得很好吃，左為鄭智善。（記者陳奕全攝）

他在記者會上更特別秀上一段中文：「大家好我是川越達也，我準備超多美食，準備征服你的胃，日本隊加油！」一旁的Dora還貼心複誦，直接變成「中翻中」場面，讓眾人笑翻。Dora也說這陣子都有在學日文，讓主廚不用擔心。而晉升總幹事的楊銘威，透露接到節目邀約時覺得非常新鮮，「因為我之前沒有環島過，現在藉由工作的名義去台灣各個地方走走，感覺非常特別。」

《開火開伙》將於3／13正式展開環島拍攝，餐車將陸續現身宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、台中、新竹及台北等地。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中