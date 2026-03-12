日本「料理貴公子」首次來台！搭檔Dora街頭拚廚藝

李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊銘威、李玉璽、「Dora」謝雨芝與韓國主廚鄭智善、日本主廚川越達也錄製TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》，將開著餐車走訪全台各地，運用在地食材創作全新料理。今（12）日舉辦媒體見面會，「義大利料理貴公子」川越達也這次首次來台，擔任他廚助的Dora更貼心送上日文版的「台灣食材地圖」。

「義大利料理貴公子」川越達也（左）這次首次來台，擔任他廚助的Dora更貼心送上日文版的「台灣食材地圖」。（記者陳奕全攝）

在日本上過各大廚藝節目的川越達也，是第一次到台灣錄影還展開環島，他坦言一開始收到邀約十分猶豫，因為要離家半個多月，讓他放心不下太太，還有家中三個孩子。但想到這是難得的機會，能與台灣、韓國文化交流，最終仍決定接受挑戰。

日本上過各大廚藝節目的川越達也是第一次到台灣錄影。（記者陳奕全攝）

川越達也提到之前在日本就有吃過小籠包，已經覺得很美味了，昨天來台吃了正宗的小籠包覺得很好吃，也說如果這次有遇到牛肉食材的話，會想吃吃看跟試做料理。

川越達也（右）吃了正宗的小籠包覺得很好吃，左為鄭智善。（記者陳奕全攝）

他在記者會上更特別秀上一段中文：「大家好我是川越達也，我準備超多美食，準備征服你的胃，日本隊加油！」一旁的Dora還貼心複誦，直接變成「中翻中」場面，讓眾人笑翻。Dora也說這陣子都有在學日文，讓主廚不用擔心。而晉升總幹事的楊銘威，透露接到節目邀約時覺得非常新鮮，「因為我之前沒有環島過，現在藉由工作的名義去台灣各個地方走走，感覺非常特別。」

《開火開伙》將於3／13正式展開環島拍攝，餐車將陸續現身宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、台中、新竹及台北等地。

