娛樂 最新消息

李玉璽苦練廚藝拿許允樂當白老鼠 鬆口「做人進度」撇婆媳問題

〔記者林欣穎／台北報導〕李玉璽去年12月17日與許允樂登記結婚，正式升格人夫，他今（12）日出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會，為了擔任鄭智善廚助，他勤練廚藝，更笑說老婆是他的「白老鼠」，而問及婚宴及做人進度他也回應了。

李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會。（記者陳奕全攝）李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體見面會。（記者陳奕全攝）

楊銘威、李玉璽、「Dora」謝雨芝與韓國主廚鄭智善、日本主廚川越達也錄製《開火開伙》，將開著餐車走訪全台各地，運用在地食材創作全新料理。節目將於3／13正式展開環島拍攝，餐車將陸續現身宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、台中、新竹及台北等地。

李玉璽自認廚藝不太好，但過去因為拍過料理節目有因此苦練過。（記者陳奕全攝）李玉璽自認廚藝不太好，但過去因為拍過料理節目有因此苦練過。（記者陳奕全攝）

李玉璽自認廚藝不太好，但過去因為拍過料理節目有因此苦練過，在家主要是許允樂下廚，自己有時候就幫忙備料；李玉璽與許允樂婚後恩愛，過去曾表示婚禮會先暫緩，打算優先做人，希望能生兩個小孩，今也表示正在持續調理身體，婚宴擺在做人之後。

李玉璽接下來去環島的行李都是許允樂幫忙準備。（記者陳奕全攝）李玉璽接下來去環島的行李都是許允樂幫忙準備。（記者陳奕全攝）

李玉璽也說接下來去環島的行李都是許允樂幫忙準備，至於老婆有沒有機會來探班，愛妻的他也說希望可以，「目前不知道流程，可能會很忙，先邊走邊看。」至於之前傳出李玉璽媽媽似乎擔心媳婦生育問題，李玉璽也澄清表示：「不知道哪傳來的，太太跟媽媽感情很好。」

點圖放大body

