娛樂 最新消息

女偶像生產過程曝光！松村沙友理痛到狂打滾 網看哭：媽媽太偉大

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女團乃木坂46的前成員松村沙友理去年底宣布帶球嫁圈外人，今天（12日）她公開生產的紀錄片，讓不少人淚崩，直呼媽媽真辛苦。

松村沙友理痛到在床上翻來覆去。（翻攝自YouTube）松村沙友理痛到在床上翻來覆去。（翻攝自YouTube）

現年33歲的松村沙友理在個人的YouTube頻道公開分娩的過程，她在產前感到十分疼痛，在床上不停翻來覆去，之後到醫院待產，陣痛加劇，每10分鐘就痛一次，讓她數度面露苦色，所幸在整個過程中，有生產經驗的姊姊一直陪伴在她身旁，讓松村沙友理直呼：「有她陪伴真好。」

松村沙友理待產表情痛苦。（翻攝自YouTube）松村沙友理待產表情痛苦。（翻攝自YouTube）

松村沙友理以無痛分娩的方式，打下身麻醉並經過數小時的生產之後，松村沙友理終於聽到寶寶的哭聲，母子均安，松村沙友理也感激地說：「在出生的那一刻，我感動的覺得：『真的在我的肚子裡啊！』這10個月來我真的好好守護著這孩子呢。」最後，松村沙友理躺在病床上，露出笑臉抱著寶寶的模樣，令粉絲也十分動容。

松村沙友理打無痛分娩。（翻攝自YouTube）松村沙友理打無痛分娩。（翻攝自YouTube）

松村沙友理抱著寶寶躺在病床上。（翻攝自YouTube）松村沙友理抱著寶寶躺在病床上。（翻攝自YouTube）

粉絲紛紛表示，「親眼見證我的偶像成為媽媽，這是很珍貴的時刻」、「母子均安太好了」、「偶像在生小孩還是很可愛」、「媽媽真的太偉大」、「明星生小孩也太漂亮了」、「簡直不敢相信在握手會見到的沙友理，竟然已經生了小朋友，為了保護生命分娩而付出的努力，讓我真的很感動」、「好奇這孩子上輩子做了多少好事，才能讓沙友理當媽」。

