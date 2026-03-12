自由電子報
娛樂 最新消息

57歲蕭薔爆迎戰《浪姐7》成「最資深姐姐」 本人1金句回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國歌唱節目《乘風破浪的姐姐》第七季即將登場，本季節目將改為「全舞台直播」，傳出台灣方面除了范瑋琪、郭靜、曾沛慈、徐潔兒、江語晨等人，57歲的蕭薔也在內，可能會是這一季最資深的姐姐。對於是否參賽一事，蕭薔今回應本報，表示「公司洽談中，還沒決定」，過往總拋出蕭式名言的她，這回不忘金句：「一切都是最好的安排，為一切所應為，心恆處無為。」並沒否認想參與的野心。

蕭薔青蛇祈福變化式，纖美腰線，美不勝收。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔青蛇祈福變化式，纖美腰線，美不勝收。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔近年工作減少，把大量時間拿去練書法、瑜伽，並帶家人旅行，感受全然不一樣的生活樂趣，認為：「把握當下，生命每一天都可以很美好。」

對於《浪姐7》，微博近日拋出一份擬邀名單，用歌名或熱搜金句暗示參賽者身分，並問大家是否猜得出來。其中，「隱隱約約有聽說啦」跟范瑋琪經紀人在梁靜茹證實婚變前回應的一模一樣；「你的心有一道牆」明顯在說郭靜代表曲《心牆》歌詞；「一個人的想念一個人的空間」則出自曾沛慈歌曲《一個人想著一個人》的歌詞。以上被外界猜測，范瑋琪、郭靜和曾沛慈將成為挑戰本屆賽事的台灣姐姐。

