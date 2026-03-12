自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

77歲潘迎紫罕曬反人類身材 一部位超緊緻

潘迎紫（右）80年代曾來台演出八點檔，近日被野生捕獲。（香港星島日報）潘迎紫（右）80年代曾來台演出八點檔，近日被野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕77歲香港前邵氏女星潘迎紫1985年來台演出中視八點檔經典古裝連續劇《一代女皇》，曾創下老三台時期國語連續劇最高收視率，讓她在80年代是台灣家喻戶曉當紅女星。

潘迎紫近年雖處於半退休狀態，但其凍齡美貌依舊是外界焦點。最近，她為下個月4日在成都舉行《胥渡吧走進原聲帶演唱會》拍攝宣傳片，在街頭被民眾野生捕獲未經修飾的真實狀態，目擊者驚呼潘迎紫樣貌、皮膚及體態依然年輕，驚呼根本是「反人類身材」。

她緊實背影，讓目擊民眾瞠目結舌。（香港星島日報）她緊實背影，讓目擊民眾瞠目結舌。（香港星島日報）

從網路流傳影片可見，潘迎紫身穿白色緊身褲，在街頭進行拍攝，一舉一動都散發明星氣質。雖然年近八旬，體態維持相當出色，身形挺拔，絲毫沒有老態，有網友驚訝說：「根本反人類，你看她屁股還很緊緻。」認為以她年紀能保持如此結實線條，實在令人佩服。

當年潘迎紫來台演出古裝劇，風靡大街小巷。（香港星島日報）當年潘迎紫來台演出古裝劇，風靡大街小巷。（香港星島日報）

事業成功的潘迎紫，曾有過一段轟動婚姻，她在60年代出道，與演員陳鴻烈相戀7年後於1971年舉行豪華婚禮，然而，這段婚姻僅維持了9年。潘迎紫曾透露離婚是因男方有第三者，導致陳鴻烈形象一度受挫。不過，事隔多年後，陳鴻烈澄清自己並無婚內出軌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中