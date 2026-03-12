77歲潘迎紫罕曬反人類身材 一部位超緊緻

潘迎紫（右）80年代曾來台演出八點檔，近日被野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕77歲香港前邵氏女星潘迎紫1985年來台演出中視八點檔經典古裝連續劇《一代女皇》，曾創下老三台時期國語連續劇最高收視率，讓她在80年代是台灣家喻戶曉當紅女星。

潘迎紫近年雖處於半退休狀態，但其凍齡美貌依舊是外界焦點。最近，她為下個月4日在成都舉行《胥渡吧走進原聲帶演唱會》拍攝宣傳片，在街頭被民眾野生捕獲未經修飾的真實狀態，目擊者驚呼潘迎紫樣貌、皮膚及體態依然年輕，驚呼根本是「反人類身材」。

她緊實背影，讓目擊民眾瞠目結舌。（香港星島日報）

從網路流傳影片可見，潘迎紫身穿白色緊身褲，在街頭進行拍攝，一舉一動都散發明星氣質。雖然年近八旬，體態維持相當出色，身形挺拔，絲毫沒有老態，有網友驚訝說：「根本反人類，你看她屁股還很緊緻。」認為以她年紀能保持如此結實線條，實在令人佩服。

當年潘迎紫來台演出古裝劇，風靡大街小巷。（香港星島日報）

事業成功的潘迎紫，曾有過一段轟動婚姻，她在60年代出道，與演員陳鴻烈相戀7年後於1971年舉行豪華婚禮，然而，這段婚姻僅維持了9年。潘迎紫曾透露離婚是因男方有第三者，導致陳鴻烈形象一度受挫。不過，事隔多年後，陳鴻烈澄清自己並無婚內出軌。

