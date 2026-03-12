澳門賭王元配大宅罕曝光 「皇宮級」故居全公開

已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，婚後育有1子3女。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，婚後育有1子3女，長子何猷光與Suki Potier於1981年在葡萄牙車禍身亡，遺留當時年僅6歲何家華和3歲何家文，2姊妹由爺爺、奶奶照顧，黎婉華2004年過世，何鴻燊說：「最愛的已去世。」當時何鴻燊為亡妻舉行隆重葬禮，不僅親自選墓地，更撰寫訃聞悼念並以「愛妻何黎婉華夫人」相稱。

TVB前女星甄詠珊日前在抖音曝光一段何黎婉華故居影片，大宅全曝光。（香港星島日報）



何黎婉華故居位於澳門主教山（西望洋山）大宅，是一座深具葡萄牙殖民風格建築，記錄了何黎婉華與何鴻燊早年幸福生活與大房子女成長，大宅至今保存完好，裡裡外外都完整無缺，TVB前女星甄詠珊日前在抖音公開一段何黎婉華故居影片，大宅內貌也全曝光。

角落裡靜靜擺放著一架黑色三角鋼琴。（香港星島日報）



天花板上巨大的彩繪玻璃天窗。（香港星島日報）





港媒報導，甄詠珊公開何黎婉華故居入口玄關氣派非凡，地面鋪設白色大理石，精緻圓形拼花圖案突顯豪宅雍容華貴基調；牆邊金色雕花橢圓鏡與典雅玄關桌，流露濃厚歐洲宮廷氣息，接著看到極其寬敞宴會廳，廳內設有一張可供數10人圍坐大型圓桌，天花板上懸掛一盞璀璨奪目的巨型水晶吊燈，氣勢磅礴。

豪宅外有私人泳池。（香港星島日報）

而角落靜靜擺放一架黑色三角鋼琴，與古典酒紅色皮沙發相得益彰，一道優美弧形樓梯盤旋而上，深色木質扶手與精緻鐵藝欄杆，串聯豪宅上下空間，盡顯建築流動之美。

