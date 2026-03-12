自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澳門賭王元配大宅罕曝光 「皇宮級」故居全公開

已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，婚後育有1子3女。（香港星島日報）已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，婚後育有1子3女。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，婚後育有1子3女，長子何猷光與Suki Potier於1981年在葡萄牙車禍身亡，遺留當時年僅6歲何家華和3歲何家文，2姊妹由爺爺、奶奶照顧，黎婉華2004年過世，何鴻燊說：「最愛的已去世。」當時何鴻燊為亡妻舉行隆重葬禮，不僅親自選墓地，更撰寫訃聞悼念並以「愛妻何黎婉華夫人」相稱。

澳門賭王元配大宅罕曝光 「皇宮級」故居全公開TVB前女星甄詠珊日前在抖音曝光一段何黎婉華故居影片，大宅全曝光。（香港星島日報）

何黎婉華故居位於澳門主教山（西望洋山）大宅，是一座深具葡萄牙殖民風格建築，記錄了何黎婉華與何鴻燊早年幸福生活與大房子女成長，大宅至今保存完好，裡裡外外都完整無缺，TVB前女星甄詠珊日前在抖音公開一段何黎婉華故居影片，大宅內貌也全曝光。

澳門賭王元配大宅罕曝光 「皇宮級」故居全公開角落裡靜靜擺放著一架黑色三角鋼琴。（香港星島日報）

澳門賭王元配大宅罕曝光 「皇宮級」故居全公開天花板上巨大的彩繪玻璃天窗。（香港星島日報）

港媒報導，甄詠珊公開何黎婉華故居入口玄關氣派非凡，地面鋪設白色大理石，精緻圓形拼花圖案突顯豪宅雍容華貴基調；牆邊金色雕花橢圓鏡與典雅玄關桌，流露濃厚歐洲宮廷氣息，接著看到極其寬敞宴會廳，廳內設有一張可供數10人圍坐大型圓桌，天花板上懸掛一盞璀璨奪目的巨型水晶吊燈，氣勢磅礴。

豪宅外有私人泳池。（香港星島日報）豪宅外有私人泳池。（香港星島日報）

而角落靜靜擺放一架黑色三角鋼琴，與古典酒紅色皮沙發相得益彰，一道優美弧形樓梯盤旋而上，深色木質扶手與精緻鐵藝欄杆，串聯豪宅上下空間，盡顯建築流動之美。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中