網紅做公益挨轟蹭熱度！郭鬼鬼揭殘酷現象 宣布加入災後重建

〔記者林欣穎／台北報導〕「雪乳戰神」郭鬼鬼近日宣布化身愛心大使，正式成為「災後重建小隊」的一員。面對花蓮馬太鞍溪災後重建，郭鬼鬼語重心長地直言：「流量終會枯竭，但系統性的支援才能長久。」她點出網紅生態的殘酷現實：災情初期的名人賑災作秀或許能搏版面，但話題冷卻後，現在有誰在關心災後重建的浸度。

為了證明自己絕對不是來「蹭熱度」，郭鬼鬼真的把各界大咖都請出來，她跨界攜手永豐商業銀行股份有限公司曹子珊業務協理（松江分行經理）、永豐商業銀行股份有限公司江宜珍資深業務經理、永泰鴻建設洪宗狄董事長、中華民國沐陽協會、宣捷幹細胞生技股份有限公司宣昶有董事長、磐毅建設的林義棨董事長等百大企業平台，以及健身 KOL「寶寶教練」共同響應公益。

郭鬼鬼重磅宣布加入災後重建。

這些企業與夥伴不再只是螢幕上的名字，而是實實在在的行動力：他們組成救災小隊深入花蓮光復鄉清理農田、粉刷斑駁牆面；在農曆年前前往桃園嘉惠教養院陪伴身障朋友；親手包裝送給「等家寶寶」的水果，甚至到流浪動物之家捐贈飼料、擔任一日保母。

當然，身為自帶流量的「雪乳戰神」，郭鬼鬼在推動嚴肅公益之餘，也在社群媒體上大展脫口秀長才，將娛樂效果拉到滿分！她一上台就尺度大開，笑稱自己從不準備段子，因為話題總離不開她的傲人身材。

她大方與台下互動高喊：「回答我，郭鬼鬼今天講了什麼？」當觀眾嗨喊「奶子！」隨後，她竟直接從深深的事業線掏出一個哨子，霸氣宣告：「我自己吹！」接著當眾吹響哨子，並拋出超狂雙關語：「在場的各位，你們今晚都被郭鬼吹過（指吹哨子）」短短20秒的超猛互動讓全場觀眾體驗「冰火五重天」的快感，氣氛瞬間嗨到最高點。

帶著這份能瞬間炒熱氣氛又極具感染力的溫暖，愛心大使郭鬼鬼特別向大家呼籲：「公益不是口號，更不是為了收割流量。我很榮幸能與永豐銀行、永泰鴻建設、宣捷幹細胞生技等這麼多有責任感的企業站在一起。不要只在熱鬧時出現，受災鄉親和弱勢孩子們，更需要我們在安靜的時候伸出援手。」

走到災區，鬼鬼除了唱歌給大家聽帶來歡樂，也會發送禮物，散播溫暖與幸福。最後她熱情向粉絲與大眾喊話：「無論你是一間公司，還是上班族或學生，只要有一份想幫忙的心，隨時歡迎加入我們。請臉書搜尋『中華民國沐陽協會』，讓我們把微光匯聚成太陽。」

