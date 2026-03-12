羅時豐跆拳道初戰就奪亞軍！KID被文姿云摔得狗吃屎

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐錄製料理實境節目《真料理兩鍋論》將於明（13）日播出第十二集，節目中邀請到包含體育國手、啦啦隊員、教練、奧運裁判、體育主播等各項體育界人士擔任評審，更請來文姿云、羅嘉翎兩位奧運銅牌國手，讓主持人們興奮不已，羅時豐感嘆表示「體育賽事不只是較量，更是一種精神的象徵，運動員們真的辛苦又令人敬佩！」

當訪問到奧運銅牌跆拳道國手羅嘉翎時，羅時豐透露自己曾拿下苗栗縣跆拳道68-72公斤組亞軍，震驚全場，邰智源一聽更秒跪喊「我有沒有跟你說過什麼不敬的話，有的話請您原諒！」

全場起鬨要讓邰智源被摔。（麥卡貝網路電視提供）

但沒想到他能奪下亞軍全是誤打誤撞，原來是高中時沒人出賽而臨時找他代打，但他當時完全不懂，只練了兩天就上場。「最後不知是運氣好，還是本身就健壯如牛，竟陰錯陽差得到第二名！賽後學校教練還說我資質不錯，要繼續訓練我，但⋯我拒絕了！」

兩位國手更於節目中親身示範其運動項目技巧，羅嘉翎展現跆拳道踢技時，先由KID頭頂面紙被她踢掉，他嚇得蹲馬步緊閉眼睛完全不敢看。黃鐙輝更直接咬住整包面紙，讓羅嘉翎把他口中的面紙踢飛，踢完黃鐙輝直接嚇到腿軟，崩潰大喊「真的很可怕！」事後更心有餘悸的說當下真的有魂飛魄散的感覺。但黃鐙輝也透露自己曾為拍戲練拳擊，當時還練習練到吐，因此很能感受運動員的不易。

奧運銅牌空手道國手文姿云則示範空手道摔技，全場一聽立刻拱邰智源做示範，讓他害怕到破音狂喊「不是我啦！」當文姿云分享摔技一次得三分時，邰智源更秒接「那我給你六分」好讓自己不被摔，怕到不行的樣子引全場大笑。

文姿云與KID示範空手道摔技。（麥卡貝網路電視提供）

結果由KID下場被摔，看到他被摔後坐在原地恍神好幾秒，邰智源直呼「還好我沒下去被摔，KID真的是我的救命恩人，不然他被摔是坐骨神經痛，我就是坐骨神經斷了。」KID無奈自嘲「我今天髮型這麼帥，結果兩種示範都有我，還被摔得狗吃屎。」

