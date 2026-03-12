跩哥馬份一臉血改拿西瓜刀喊「好用！」 《他們要殺你》懸疑劇情超展開

〔記者許世穎／綜合報導〕在《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的男星湯姆費爾頓，在新片《他們要殺你》中徹底大解放，放下魔杖、改拿西瓜刀大開殺戒，顛覆形象的狠勁讓影迷直呼「跩哥完全黑化」。

「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓（右3），在《他們要殺你》放下魔杖、改拿西瓜刀大開殺戒。（華納兄弟提供）

湯姆近期因大玩「馬年」創意春聯、開心與「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫擁抱合影，在社群上引發熱烈迴響，人氣再度飆升。在新片《他們要殺你》中徹底大解放，放下魔杖、改拿西瓜刀大開殺戒，顛覆形象的狠勁讓影迷直呼「跩哥完全黑化」。

《他們要殺你》融合驚悚、恐怖、動作等多種類型元素，湯姆在片中與《死侍2》中大殺四方的「幸運女神」薩琪畢茲正面對決，兩人爆血互鬥、火力全開的場面張力十足。更有粉絲製作「《哈利波特》角色改拿現代武器」的迷因圖，笑說「這部片根本是迷因成真」。

湯姆費爾頓在《他們要殺你》全身浴血模樣嚇壞粉絲。（華納兄弟提供）

湯姆表示這部電影最吸引他的地方，就是完全無法被定義，「其實很難準確形容這個劇本為什麼會這麼獨特，裡面有太多元素，是我以前從來沒有在其他劇本裡看過的」，他透露雖然電影看似包含恐怖、驚悚與懸疑等類型元素，但這些分類都不足以完整描述它。

她也補充表示「從感人的家庭關係到恐怖的撒旦邪教，劇本幾乎什麼都有，而且還把這些元素融合得非常成功」，正是這種不斷神展開、劇情瘋狂鬼轉的敘事風格，讓《他們要殺你》成為一部讓人完全猜不到下一步發展的超狂類型神作。電影將於3月26日在台上映。

