《豆腐媽媽》替身「臉麻骨折」電視台被控「毫無關心」回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》一月出外景爆發嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓橋段不幸重傷。在經歷20天的住院折磨後，蘇德揚已於上月8日出院，他的未婚妻Rena近日在社群控訴電視台毫無關心。對此，民視與劇組表示，有持續透過相關管道關心並與家屬保持聯繫。

《豆腐媽媽》替身蘇德揚未婚妻（右一），今控電視台對傷後後續狀況毫無關心。（翻攝自臉書）《豆腐媽媽》替身蘇德揚未婚妻（右一），今控電視台對傷後後續狀況毫無關心。（翻攝自臉書）

Rena透過社群記錄蘇德揚這段心酸的過程，她感嘆：「復健之路要走多久？回診的路無比漫長，每一次回去都有新的症狀，那些原本沒感覺的痛慢慢浮現。」那一場意外，讓原本健康的蘇德揚 「半邊臉完全麻木，手肘和手腕骨折，曾經能做的事，一下子都做不了了」。

現在的蘇德揚，每天醒來都要重新學著坐起來、拿東西。看著曾經意氣風發的另一半，如今無助地問：「我什麼時候才能像以前一樣？」 Rena坦言全家人都陷入了極度的沮喪與憂傷。

有網友感嘆提到，前幾天還看到劇組因收視突破新高準備出國慶功的新聞，Rena無奈回應：「我們都還…焦慮著…後續的醫療費和生活費和要繳的貸款... 這些民視毫無關心。」民視表示：「劇組與民視持續透過相關管道關心並與家屬保持聯繫，現階段最重要的，仍是誠心祝福蘇先生早日康復，平安恢復健康。」

