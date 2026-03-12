自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

信樂團出道24年西門町被拍 路人認不出來：是網紅嗎

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道24年的信樂團推出新歌《反派》回歸樂壇，團長兼鼓Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q，為即將於3月在河岸留言西門紅樓展演館登場的「信念不滅」台北音樂會積極暖身。

成員抽空重返西門町，在熟悉街區回憶青春歲月。Michael笑說：「當年信樂團第一場西門町簽唱會時，現在的成員力Q還只是高中生而已！」力Q也立刻補充自己的青春回憶：「以前來西門町都是約會！」一句話立刻引發全場笑聲，而主唱飛鳴下週將抵台進行宣傳綵排，雀躍表示：「相當期待又興奮，絕對會讓粉絲盡興！」

信樂團重返西門町喚起青春記憶。（信世紀音樂提供）信樂團重返西門町喚起青春記憶。（信世紀音樂提供）

信樂團回憶，2002年第一次在西門町廣場舉辦歌友會，同時也是經典歌曲《One Night in 北京》MV的取景地，對樂團來說別具意義。

Michael表示，那場歌友會是信樂團的重要起點之一，「那時候很拚，也很單純，只想把音樂做好。」他笑說當時團員其實都很緊張，但不是因為表演而是只怕：「等嘸人。」

信樂團推出新歌《反派》。（信世紀音樂提供）信樂團推出新歌《反派》。（信世紀音樂提供）

Tomi也回憶幾年前在西門紅樓河岸演出時的盛況，當時排隊人潮一路擠滿街道，甚至一度引來警察到場協助管制，讓還在場內綵排的團員嚇了一跳，Michael笑說：「我們還特地跑出來跟粉絲說抱歉，請大家稍安勿躁，很快就能進場！」 

信樂團這趟舊地重遊還出現意外插曲，被許多年輕人關注，甚至有人直接問：「請問你們是網紅嗎？」讓團員哭笑不得，隨後有年輕人認出他們是信樂團，團員立刻幽默反問：「是你們在聽我們的歌，還是爸媽在聽？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中