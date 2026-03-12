信樂團出道24年西門町被拍 路人認不出來：是網紅嗎

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道24年的信樂團推出新歌《反派》回歸樂壇，團長兼鼓Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q，為即將於3月在河岸留言西門紅樓展演館登場的「信念不滅」台北音樂會積極暖身。

成員抽空重返西門町，在熟悉街區回憶青春歲月。Michael笑說：「當年信樂團第一場西門町簽唱會時，現在的成員力Q還只是高中生而已！」力Q也立刻補充自己的青春回憶：「以前來西門町都是約會！」一句話立刻引發全場笑聲，而主唱飛鳴下週將抵台進行宣傳綵排，雀躍表示：「相當期待又興奮，絕對會讓粉絲盡興！」

信樂團重返西門町喚起青春記憶。（信世紀音樂提供）

信樂團回憶，2002年第一次在西門町廣場舉辦歌友會，同時也是經典歌曲《One Night in 北京》MV的取景地，對樂團來說別具意義。

Michael表示，那場歌友會是信樂團的重要起點之一，「那時候很拚，也很單純，只想把音樂做好。」他笑說當時團員其實都很緊張，但不是因為表演而是只怕：「等嘸人。」

信樂團推出新歌《反派》。（信世紀音樂提供）

Tomi也回憶幾年前在西門紅樓河岸演出時的盛況，當時排隊人潮一路擠滿街道，甚至一度引來警察到場協助管制，讓還在場內綵排的團員嚇了一跳，Michael笑說：「我們還特地跑出來跟粉絲說抱歉，請大家稍安勿躁，很快就能進場！」

信樂團這趟舊地重遊還出現意外插曲，被許多年輕人關注，甚至有人直接問：「請問你們是網紅嗎？」讓團員哭笑不得，隨後有年輕人認出他們是信樂團，團員立刻幽默反問：「是你們在聽我們的歌，還是爸媽在聽？」

