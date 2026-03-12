連點36杯shot！香港女星下場超慘「宿醉3天」

〔記者張釔泠／台北報導〕來自香港的直率派唱作女聲Yohee又熙推出全新單曲《如果我是個玩咖》，回歸她最擅長的嗆辣本色，並邀請到嘻哈饒舌歌手屁孩Ryan和Barry Chen一起合作，成為一首「愛情 diss song」。

屁孩Ryan在歌曲中貢獻「渣男」「玩咖」的想法和詮釋，Barry Chen則讓歌曲更炸更多層次感，Yohee又熙表示，這首歌曲希望提醒女孩要帶眼識人，「現在的女生不一定要卑微討好，也不一定要乖巧，請勇敢說出自己的感受。」

請繼續往下閱讀...

Yohee又熙首次合作饒舌歌手屁孩Ryan &Barry Chen。（索尼提供）

《如果我是個玩咖》的靈感來源是Yohee又熙一次喝酒的經歷。她當時因為心情低落，一位跟她多年沒有見面的朋友看她不開心，一口氣點了36杯shot，結果她喝到第8杯就斷片。隔天躺在家裡地板上醒來，十分驚慌，宿醉了3天，整個人始終感覺不對勁，最後決定戒酒。她把這個體驗天馬行空地結合「遇到中央空調」渣男的心境，轉化為對「玩咖」辛辣直直白開嗆的作品。

為了讓歌曲更有層次並帶給大家驚喜，Yohee又熙邀請屁孩Ryan與Barry Chen合作。Yohee又熙表示一直很欣賞屁孩Ryan的歌詞很有創意，也很擅長加入時事梗，直覺這首歌加入屁孩Ryan會更有意思，兩人熱烈討論，「屁孩Ryan前後修改了4次，創作能量爆發，也因此歌曲更為有趣。」

Yohee又熙首次合作饒舌歌手屁孩Ryan &Barry Chen。（索尼提供）

而邀請前輩饒舌歌手Barry Chen讓Yohee又熙十分緊張，第一次見面，Yohee又熙緊張到話說不清楚，Barry十分有耐心，請她慢慢講清楚，並在當下聽完Demo後便點頭答應合作，讓Yohee又熙喜出望外，大讚：「Barry哥很親切，讓我沒有壓力。」

Yohee又熙透過歌詞傳達出「自己不是玩咖、真的很怕遇到瞎咖」的真實心聲，她表示生活有時候難免遇到不順的時刻，「真的要學會帶眼識人。」她認為，隨著時間過去，慢慢學會篩選自己的生活圈，留下真正重要的人與事，「我現在還在學習怎麼識別人類，怎麼把生活過得簡單一點、單純一點，希望不要再遇到怪人和渣男啦！」《如果我是個玩咖》13日數位上架。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法