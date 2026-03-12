自由電子報
娛樂 電影

奧斯卡黑馬口碑爆棚！小島秀夫盛讚《小雨愛蜜莉》 「只有動畫才能做到」

〔記者許世穎／綜合報導〕法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》以黑馬之姿入圍第98屆奧斯卡「最佳動畫長片」五強，最終得獎結果將於台灣時間下週一（16日）揭曉，該片自國際影展首映後就好評不斷，在影評圈與創作者之間掀起熱烈討論，知名遊戲創作者小島秀夫觀影後也大力推薦，盛讚「只有動畫才能描繪出的豐富影像，非常精彩」。

《小雨愛蜜莉》透過三歲女孩的純真視角觀察世界，以細膩的日常片段堆疊出豐富的情感旅程。（原創娛樂提供）《小雨愛蜜莉》透過三歲女孩的純真視角觀察世界，以細膩的日常片段堆疊出豐富的情感旅程。（原創娛樂提供）

《小雨愛蜜莉》在安錫國際動畫影展奪下觀眾票選最大獎，也入圍英國電影學院獎、金球獎與歐洲電影獎等重要獎項，更成功挺進奧斯卡最佳動畫長片五強，被視為今年獎季最具潛力的動畫黑馬之一。在台灣則是作為台中動畫影展開幕片，首映以來也是佳評如潮。

向來對影像敘事與藝術風格極為敏銳的小島秀夫，在觀影後也分享自己的感想。他表示，《小雨愛蜜莉》透過女孩愛蜜莉的眼睛重新觀看世界，讓觀眾重新感受到那些逐漸消失的生活景象與文化風景。

《小雨愛蜜莉》自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（原創娛樂）《小雨愛蜜莉》自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（原創娛樂）

「那些日本的四季、習俗與日常，被女孩的眼睛吸收與理解，就像人生中落下的一場雨。」小島表示，更認為電影讓人重新想起那些曾經存在、卻在忙碌生活中逐漸被遺忘的片刻，也再次證明動畫媒介所能展現的想像力與情感力量。

《小雨愛蜜莉》將於本周五（13日）正式在台上映，邀請觀眾走進愛蜜莉的童年世界，重新感受那場落在生命裡的溫柔之雨。電影上映首週將發放限量精美特典，凡購買《小雨愛蜜莉》電影票，憑票即可兌換領取「主視覺A3典藏原文海報」一張，海報風格融合歐洲動畫的藝術傳統與日本文化美學，以柔和粉彩色調與水彩般的手繪質感打造出獨特畫風，數量有限，送完為止。

