鄭進一遭爆錄影當大爺？康康控訴被當小弟使喚

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視大型歌唱綜藝《綜藝一級棒》本週六（14日）熱鬧非凡，特別邀請到歌壇才子鄭進一驚喜回歸！然而節目一開場就火藥味十足，康康見到資深前輩，竟開玩笑形容鄭進一是「從小聽到大的打不死蟑螂」，甚至直呼：「人家說禍害遺千年！」這番「康式幽默」讓搭檔陳隨意在一旁聽得直冒冷汗，驚呼：「哪有人這樣介紹大來賓的！」

鄭進一登上《綜藝一級棒》。（中視提供）

康康在節目中加碼爆料，透露鄭進一一進攝影棚就把他當小弟使喚，不僅要他跑腿買咖啡，還一次要買兩杯。康康隨後畢恭畢敬地詢問：「請問我們有資格訪問您嗎？」沒想到鄭進一完全不給面子，當眾狠酸：「這種不用問，你當然沒資格。」

請繼續往下閱讀...

《綜藝一級棒》康康（右）竟稱鄭進一（中）是「打不死的蟑螂」。（中視提供）

緊接著鄭進一環顧主持群後，語出驚人地表示：「我覺得這裡只有許志豪有資格。」許志豪聽到這番厚愛嚇得當場雙膝下跪，鄭進一見狀幽默補刀：「香拿來，順便燒金紙。」事後才揭曉，原來兩人早有淵源，許志豪曾唱過鄭進一寫的歌，鄭進一卻毒舌吐槽：「我都沒聽過他唱這首歌，因為他怕被我罵，不敢拿給我聽。」

《綜藝一級棒》許志豪（右）雙膝跪地的方式訪問鄭進一。（中視提供）

現場鄭進一親自獻唱《月娘茶》，寶刀未老的歌喉讓康康大讚中氣十足。對此，鄭進一臭屁回應，是因為剛聽完大家唱完流行組曲後，「刻意把實力拿掉80%，只用兩成功力，不然實力會差太多」，展現才子狂傲本色。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）李子森對唱。（中視提供）

《綜藝一級棒》陳孟賢（右）喜歡創改歌詞被稱作「張帝唱法」。（中視提供）

節目競賽環節中，由「森恬CP」李子森、杜忻恬對戰陳孟賢、吳美琳。面對實力強勁的森恬組合，陳孟賢出奇招大改歌詞，被康康笑虧是「張帝式唱法」，連鄭進一都被逗得滿頭問號。最後，身為評審的鄭進一見到主持群七嘴八舌搶話，忍不住抱怨：「你們都講完了，我要說什麼！」原以為會有一番毒舌批判，他卻意外直誇兩組表現極佳，並自嘲：「我現在漸漸會做人了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法