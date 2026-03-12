自由電子報
娛樂 最新消息

EmptyORio全說了！鼓手貨運公司理貨湊錄音費 辛酸內幕曝光

EmptyORio揭樂團辛酸史。（火氣音樂提供）EmptyORio揭樂團辛酸史。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「滅火器」吉他手宇辰（ORio）另組龐克樂團「EmptyORio」，新歌《Leave Me Alone》被團員戲稱為「內傷系」的直男情歌，攤開龐克硬漢背後故事，從鼓手柯光為了音樂在貨運公司理貨的往事，到主唱ORio對於低潮期正面迎擊的強悍態度，這首作品不僅是音樂，更是他們將生活中的「難以下嚥」咀嚼消化後，化作前進的養分。

MV敘事別出心裁，開場是一個人獨自坐在全白空間，這其實是主角腦海中的投射畫面；當音樂結束，畫面跳回現實空間，主角坐在充滿人來人往雜音的城市角落，拿起手邊的三明治一口咬下，象徵咀嚼掉生活的不如意後，又開啟了新的一天。

主唱ORio（左二）對於低潮期正面迎擊。（火氣音樂提供）主唱ORio（左二）對於低潮期正面迎擊。（火氣音樂提供）

談及現實中「難以下嚥」的經歷，鼓手柯光分享往事，他曾為了湊齊錄音費，白天教琴8小時，晚上衝貨運公司上大夜班理貨到天亮，連續工作超過15個小時，他感性回憶：「雖然那個樂團後來解散了，但很感謝那時候的自己有堅持住一些什麼。」主唱ORio面對撞牆期則從不閃躲：「我就是個想要一直往前的人，能吞進去就沒事，消化完就變強了！」

柯光曾打工賺錄音費。（火氣音樂提供）柯光曾打工賺錄音費。（火氣音樂提供）

歌名《Leave Me Alone》看似拒人於千里之外，歌詞卻細膩捕捉現代人「賭強（逞強）」的矛盾心態。歌詞提到「想欲講的話吞落」，寫出為了不讓他人擔心而推開溫暖的掙扎，但其實副歌中不斷重複唱著的「Please don't leave me alone」，才是最真實的求救訊號。

對於「坦承脆弱」的看法，貝斯手雷誰表示：「要先坦承才能認清問題所在。對自己坦誠，然後自省，我改，我馬上改！」吉他手牧也贊同坦承脆弱需要信任與勇氣，是一件很棒的事。獅子座的柯光原本對示弱敬而遠之，現在卻發現了示弱的好處，他笑說：「有時候會為了偷懶稍微示弱，跟ORio說我睡不好，明天演出可以叫我起床嗎？但其實當下我正在熬夜追劇。」

雷誰（左）、牧獻出「棚拍初體驗」。（火氣音樂提供）雷誰（左）、牧獻出「棚拍初體驗」。（火氣音樂提供）

此次MV拍攝也是吉他手牧與貝斯手雷誰的「棚拍初體驗」，ORio忍不住開啟吐槽模式：「他們一直問我表情要怎麼擺？動作要怎樣？就像演出一樣就行了，真囉嗦！」牧則笑稱雖然是初體驗，但因為時間緊湊「感覺一下就結束了」；雷誰更在現場觀察到團員反差，驚訝直呼：「柯光怎麼這麼會擺pose？他平常有在研究喔！」

緊接著新專輯發行，EmptyORio也喊話：「最想做的事就是演出！」成團8週年的「ALL THE BEST Tour」將於4月10日起由台北Revolver首站開跑，門票已於iNDIEVOX正式售票。

