娛樂 電影

狂噴超過7加侖血漿！《弒婚遊戲2》邪典驚悚喜劇新境界

〔記者許世穎／綜合報導〕黑色虐殺邪典恐怖喜劇《弒婚遊戲：2度開局》釋出兩支影片，其中精彩片段搶先看更揭露新的虐殺玩法，透過主角的詮釋，展現出滿滿的黑色幽默；首度公開的幕後花絮，更展現出新片格局全面升級，卡司更加華麗，這場腥風血雨的富豪俱樂部大逃殺，最終贏家將拿下至尊首席。

薩瑪拉威明（右）和凱瑟琳紐頓在《弒婚遊戲：2度開局》飾演姊妹，一同殺出生路。（探照燈影片提供）薩瑪拉威明（右）和凱瑟琳紐頓在《弒婚遊戲：2度開局》飾演姊妹，一同殺出生路。（探照燈影片提供）

最新釋出的搶先看片段「你有想過在遊戲中會這樣死嗎？」中，由薩瑪拉威明飾演的「血新娘」與由凱瑟琳紐頓飾演的同樣命大的妹妹在絕境中喊話團結，這對高顏值姊妹亦不忘發揮本系列搞笑特色，手被銬在一起的她們不僅合力鋸斷手銬，更在混戰中將鐵面人反派送進滾筒洗衣機「極速清洗」，另類死法令人瞠目結舌。

導演雙人組麥特貝提內里奧爾平及泰勒吉列特自信表示：「這次我們要讓世界觀更宏大、神話設定更完整，殺戮場面絕對更瘋狂！」而最新精彩幕後花絮「第二回合開箱新遊戲」由極其豪華的卡司讚嘆本片及拍攝過程，新加入的凱瑟琳紐頓興奮直呼：「一開場就火力全開！」

伊利亞伍德在《弒婚遊戲：2度開局》飾演新一代魔王。（探照燈影片提供）伊利亞伍德在《弒婚遊戲：2度開局》飾演新一代魔王。（探照燈影片提供）

飾演新一代魔王的伊利亞伍德更透露，電影前5分鐘就立馬獻上瘋狂死亡場面定調。最令影迷驚喜的，莫過於「身體恐怖」大師大衛柯能堡跨界飾演莎拉蜜雪兒吉蘭的父親，令莎拉也驚呼：「他是大咖中的傳奇！」能與大師及巨星前輩同片飆戲的年輕卡司則紛紛表示，對著他們尖叫飆髒話，簡直是解鎖人生成就。

電影緊接著首集結局，講述大難不死的新娘原以為逃出生天，未料竟淪為四大家族爭奪權力的獵殺目標。全片獵殺不中斷，狂噴超過 7 加侖血漿，將邪典驚悚喜劇推向新境界，這場局中有局、猶如真人大逃殺的豪門獵殺，誰能活到最後？《弒婚遊戲：2度開局》將於4月2日在台上映。

《弒婚遊戲：2度開局》精彩片段「你有想過在遊戲中會這樣死嗎? 」：

《弒婚遊戲：2度開局》幕後花絮「第二回合開箱新遊戲 」：

