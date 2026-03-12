超狂！偶像來台不開唱 2AM任瑟雍跨界登AI論壇

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團2AM成員任瑟雍即將來台，登上「AI EXPO Taiwan 2026」主論壇，成為史上首位站上台灣科技論壇的韓團藝人，消息曝光引來網友笑說：「第一次看到偶像不是來開唱，而是來談AI。」

近年韓國娛樂產業正從內容製作走向「娛樂科技」；任瑟雍今（12）確定將在3月26日於主論壇發表「娛樂 × DeepTech」主題演講，分享韓流產業如何透過AI技術，把娛樂IP轉化成可持續擴張的數據資產。

任瑟雍將登上「AI EXPO Taiwan 2026」主論壇，成為史上首位站上台灣科技論壇的韓團藝人。（AI EXPO Taiwan提供）

透過GPU算力與大型語言模型（LLM），搭配3D／4D Gaussian Splatting與數位孿生技術，讓偶像IP能延伸到XR沉浸式演唱會、AI語音互動內容和虛擬場域娛樂體驗，試圖將「韓流」串連成一整條AI娛樂產業鏈。

這次論壇也邀請多家韓國AI企業與政府代表共同參與，分享不同領域的AI應用，包括韓國AI公司 Lablup將解析AI從大型雲端架構到AI PC的發展，提出「AI Agent群體管理」概念，讓企業能在個人裝置部署AI助手，同時兼顧效率與資料安全。

任瑟雍將來台參加「AI EXPO Taiwan 2026」主論壇活動。（AI EXPO Taiwan提供）

主辦單位指出，台灣在全球AI產業鏈中擁有重要角色，尤其在AI伺服器與GPU供應鏈方面具有關鍵優勢。韓國則在娛樂內容、AI商業化應用與數位醫療場景上發展成熟。

透過 AI EXPO Taiwan 平台，兩國的產業優勢有機會形成互補，打造更完整的AI經濟生態。

