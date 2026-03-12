自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本火腿宣布簽下林家正 網美樂歪了

台灣隊捕手林家正。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊捕手林家正。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕日職日本火腿今（12）日宣布簽下台灣隊捕手林家正，新賽季轉戰日職賽場，背號為38號，將與台灣火球男古林睿煬、孫易磊當隊友。

稍早財經網美胡采蘋在臉書發文喜孜孜說：「天哪天哪天哪，林家正要去火腿隊了，恭喜家正耶，以後他要經常跟古林金孫和孫易磊搭比賽了耶！好開心，恭喜家政婦們！希望常回台灣！」笑喊自己也很久沒去北海道了。

發文中，胡采蘋坦言真的很為林家正高興，前途似錦，「台灣真的都會帶給台灣孩子們好運耶！」

林家正是本屆世界棒球經典賽台灣隊的主戰捕手，他在預賽4場共7打數1安打，交出1成43的打擊率；台灣隊與南韓的關鍵戰役，林家正曾上演一次盜壘阻殺成功。

火腿隊球團代理總經理木田優夫表示，去年秋訓時曾讓林家正以測試選手身分參加訓練，「此後我們一直關注他，看到他在WBC以台灣隊身分出賽的表現後，再次認為他能為火腿隊爭取日本一做出貢獻，因此最終決定和他簽約。」

而林家正透過球隊表示：「能夠成為北海道日本火腿鬥士隊的一員，我感到非常榮幸。接下來我會每天努力訓練，全力以赴比賽，盡自己最大的努力幫助球隊奪下日本一。」

相關新聞：棒球》經典賽後震撼加入日本火腿 台灣鐵捕林家正發聲了

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中