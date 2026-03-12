日本火腿宣布簽下林家正 網美樂歪了

台灣隊捕手林家正。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕日職日本火腿今（12）日宣布簽下台灣隊捕手林家正，新賽季轉戰日職賽場，背號為38號，將與台灣火球男古林睿煬、孫易磊當隊友。

稍早財經網美胡采蘋在臉書發文喜孜孜說：「天哪天哪天哪，林家正要去火腿隊了，恭喜家正耶，以後他要經常跟古林金孫和孫易磊搭比賽了耶！好開心，恭喜家政婦們！希望常回台灣！」笑喊自己也很久沒去北海道了。

發文中，胡采蘋坦言真的很為林家正高興，前途似錦，「台灣真的都會帶給台灣孩子們好運耶！」

林家正是本屆世界棒球經典賽台灣隊的主戰捕手，他在預賽4場共7打數1安打，交出1成43的打擊率；台灣隊與南韓的關鍵戰役，林家正曾上演一次盜壘阻殺成功。

火腿隊球團代理總經理木田優夫表示，去年秋訓時曾讓林家正以測試選手身分參加訓練，「此後我們一直關注他，看到他在WBC以台灣隊身分出賽的表現後，再次認為他能為火腿隊爭取日本一做出貢獻，因此最終決定和他簽約。」

而林家正透過球隊表示：「能夠成為北海道日本火腿鬥士隊的一員，我感到非常榮幸。接下來我會每天努力訓練，全力以赴比賽，盡自己最大的努力幫助球隊奪下日本一。」

