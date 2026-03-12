天蠍座今年財運旺？唐綺陽曝轉運關鍵 突喊：不想過炎亞綸的人生

〔記者林欣穎／台北報導〕2021年曾一同奪下金鐘獎最佳主持人殊榮的黃金組合唐綺陽、炎亞綸與吳姍儒在《Yahoo唐綺陽談星私廚》驚喜合體，吳姍儒先自爆是廚師索艾克的忠實粉絲，都看著他的YouTube影片學做菜，沒想到立刻被炎亞綸吐槽曾到吳姍儒家聚會，當時她正在煮爌肉香氣四溢，但因為兩人聊天聊得太開心，忘記關火導致整鍋燒焦，炎亞綸笑說：「沒想到她後來還是把那鍋端去給舜哥（許效舜）吃，舜哥說是根本是故宮的肉形石口感，咬一口滿滿致癌物。」

炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒相見歡，吳姍儒更自爆是廚師索艾克的忠實粉絲。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

炎亞綸近來身分多元，不僅投資開公司當老闆也推出全新專輯，當唐綺陽追問吳姍儒是否聽過炎亞綸新歌，甚至幫忙宣傳時，她笑說自己每次想要發Instagram限時動態，系統都會自動推薦炎亞綸的歌曲，但都不是她想要的旋律，吳姍儒說：「炎亞綸有一首歌叫《世上會有對的分手》，我現在已婚、有小孩，我若選這首歌，就會被記者寫啊。」唐綺陽聽完開玩笑建議，若真的要幫炎亞綸宣傳，不如社群先取消追蹤，反而更容易引發關注。

請繼續往下閱讀...

當然遇到國師，炎亞綸也不忘詢問外界盛傳的「天蠍座2026年財運旺」是否屬實，唐綺陽解釋，天蠍的旺其實更偏向名聲與地位的提升，唐綺陽說：「你創業當老闆、推出作品，甚至參加競賽都有機會得獎，現在是為正財、偏財鋪陳，預計2027年就會有收穫。」吳姍儒則提出自己的困擾，她透露第二本書卡在結局遲遲無法完成，炎亞綸聽了立刻虧她根本是「請鬼拿藥單」，因為唐綺陽也是寫書頻頻卡關，讓唐綺陽哭笑不得。

吳姍儒（右起）、炎亞綸一同上唐綺陽談星私廚。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

節目最後，三人進行默契大考驗，被問到「如果可以交換人生，最不想跟誰交換？」唐綺陽直言最不想和炎亞綸交換，她說：「因為我是很小心的人，我好怕被炎上。」

炎亞綸則笑稱自己最不想跟吳珊儒交換，因為小孩真的好可怕，而吳姍儒則選擇唐綺陽，吳姍儒說：「我不喜歡知道太多，而且我很害怕別人告訴我，他們人生的祕密。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法