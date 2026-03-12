自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

天蠍座今年財運旺？唐綺陽曝轉運關鍵 突喊：不想過炎亞綸的人生

〔記者林欣穎／台北報導〕2021年曾一同奪下金鐘獎最佳主持人殊榮的黃金組合唐綺陽、炎亞綸與吳姍儒在《Yahoo唐綺陽談星私廚》驚喜合體，吳姍儒先自爆是廚師索艾克的忠實粉絲，都看著他的YouTube影片學做菜，沒想到立刻被炎亞綸吐槽曾到吳姍儒家聚會，當時她正在煮爌肉香氣四溢，但因為兩人聊天聊得太開心，忘記關火導致整鍋燒焦，炎亞綸笑說：「沒想到她後來還是把那鍋端去給舜哥（許效舜）吃，舜哥說是根本是故宮的肉形石口感，咬一口滿滿致癌物。」

炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒相見歡，吳姍儒更自爆是廚師索艾克的忠實粉絲。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒相見歡，吳姍儒更自爆是廚師索艾克的忠實粉絲。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

炎亞綸近來身分多元，不僅投資開公司當老闆也推出全新專輯，當唐綺陽追問吳姍儒是否聽過炎亞綸新歌，甚至幫忙宣傳時，她笑說自己每次想要發Instagram限時動態，系統都會自動推薦炎亞綸的歌曲，但都不是她想要的旋律，吳姍儒說：「炎亞綸有一首歌叫《世上會有對的分手》，我現在已婚、有小孩，我若選這首歌，就會被記者寫啊。」唐綺陽聽完開玩笑建議，若真的要幫炎亞綸宣傳，不如社群先取消追蹤，反而更容易引發關注。

當然遇到國師，炎亞綸也不忘詢問外界盛傳的「天蠍座2026年財運旺」是否屬實，唐綺陽解釋，天蠍的旺其實更偏向名聲與地位的提升，唐綺陽說：「你創業當老闆、推出作品，甚至參加競賽都有機會得獎，現在是為正財、偏財鋪陳，預計2027年就會有收穫。」吳姍儒則提出自己的困擾，她透露第二本書卡在結局遲遲無法完成，炎亞綸聽了立刻虧她根本是「請鬼拿藥單」，因為唐綺陽也是寫書頻頻卡關，讓唐綺陽哭笑不得。

吳姍儒（右起）、炎亞綸一同上唐綺陽談星私廚。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）吳姍儒（右起）、炎亞綸一同上唐綺陽談星私廚。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

節目最後，三人進行默契大考驗，被問到「如果可以交換人生，最不想跟誰交換？」唐綺陽直言最不想和炎亞綸交換，她說：「因為我是很小心的人，我好怕被炎上。」

炎亞綸則笑稱自己最不想跟吳珊儒交換，因為小孩真的好可怕，而吳姍儒則選擇唐綺陽，吳姍儒說：「我不喜歡知道太多，而且我很害怕別人告訴我，他們人生的祕密。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中