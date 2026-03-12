不只迷因可愛！皮克斯《狸想世界》深入巢穴與池塘 忠於原味呈現河狸生態

《狸想世界》導演丹尼爾鍾、製片妮可派藍迪斯葛蘭達專訪：

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯原創新作《狸想世界》上週末在美國上映叫好叫座，在爛番茄影評網也獲得97%的評分，評價可說是看齊《可可夜總會》、勝過《玩具總動員4》的。片中可愛角色除了掀起社群上迷因熱潮，主角「河狸」本身也是非常神奇的物種，研究發現，牠們甚至對防止森林火災有相當大的價值。

皮克斯原創新作《狸想世界》在美國上映叫好叫座。（迪士尼提供）

《狸想世界》獲影評盛讚是皮克斯近十年來口碑最好的電影，「電影巧妙平衡滑稽搞笑、感動人心和引人深思的主題，它忠實傳達了『尊重生命』的課題」「這是皮克斯的巔峰之作，它提醒我們，當這家工作室火力全開時，絕對能帶你領略從未想像過的世界」。

皮克斯開拍每部動畫電影前，一定會對電影的角色和生活環境進行仔細的研究，《狸想世界》也不例外。這次的主角是河狸，工作團隊在河狸專家也是電影顧問愛蜜莉費爾法斯博士的協助下，前往黃石公園、科羅拉多州及奧克蘭動物園進行一連串的考察。

近年許多國家陸續發生驚人的森林大火，造成無數人被迫遷離家園，而最近科學家更從空拍中發現，在森林火災肆虐過的土地，發現了一些綠色的區域沒被波及，那其實就是河狸築壩和池塘所在，因為濕地形成了天然防護，也成為附近多種生物的避難所。

導演丹尼爾鍾表示，團隊曾進入一個廢棄的河狸巢穴，從外看又小又擠，但進去後根本別有洞天，「你會看到各種錯綜複雜的走廊和區域，幾乎像是不同房間，我覺得如果河狸願意，也會讓其他動物在巢穴裡待著。」

《狸想世界》的製作過程做了豐富的資料收集以及實地探訪。（迪士尼提供）

為確保皮克斯正確呈現河狸及自然棲息地，費爾法斯博士多次造訪工作室，並帶領動畫師前進科羅拉多實地探查，還提供河狸及其對生態系統影響的背景知識。作為知名科學家、助理教授、講師及專研生態水文學（特別是河流與河狸築壩影響）的研究者，費爾法斯博士對製作團隊相當重要。

而身為《狸想世界》的顧問，費爾法斯博士的任務繁重，她曾被邀請前往皮克斯進行河狸概論演講，不久後又被要求針對特定環境中的河狸再次解說，製作過程中，她多次造訪皮克斯，觀看早期分鏡表，並被多次問到是否真實呈現河狸，「河狸既是關鍵物種，也是生態工程師，關鍵物種意味著許多植物和動物依賴它們。皮克斯非常投入，我也非常重視科學傳播和分享河狸的奇妙行為。透過這部電影，我能觸及的觀眾遠超過學術期刊的讀者。」

《狸想世界》劇情敘述小女孩梅寶從小就喜歡照顧動物，有一次，她試圖幫助班上的寵物逃跑，卻因此被送到奶奶家暫住，奶奶帶她去了一片美麗的林地，她在那裡遠離了生活的喧囂，卻也被點燃保護動物的熱情。

上了大學之後，梅寶獲知無良市長將建一條穿越動物棲息地的高速公路，讓梅寶決定展開行動，她利用最新科技將自己變成一隻小河狸，並與動物交流，而人與動物攜手合作，或許真能守護大自然的完整性。《狸想世界》目前到15日正上映搶先口碑場，18日全台正式上映。

