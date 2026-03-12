朱智勛長得一臉很慾望 《權慾之巔》導演認證：每一集都得高潮

〔記者廖俐惠／台北報導〕由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演的話題韓劇《權慾之巔 Climax》開播在即，劇組在10日舉辦記者會，宣布下週開播，導演李智媛在記者會上直接點名朱智勛是「現役演員中最能表現慾望的一張臉」，坦言在構思角色時第一個想到的就是他，導演也坦言，由於劇名一開始就定為《Climax》，每一集都必須像「高潮」般不斷推進，壓力相當大。

朱智勛在《權慾之巔 Climax》飾演檢察官方泰燮。（friDay影音提供）

《權慾之巔 Climax》劇情以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），與害怕跌落谷底的頂級女明星秋尚雅（河智苑 飾）結婚，這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事。談到接演原因，朱智勛表示，劇本最吸引他的地方，是把那些「大家都知道、卻不會真的說出口的慾望」毫不掩飾地攤開來說。他坦言自己其實並不熟悉政治或檢察體系，但劇本把複雜的權力關係寫得非常清楚，「連我這種一般觀眾都能立即理解，甚至有種被搔到癢處的感覺。」

河智苑則表示，「飾演女演員」這件事反而格外辛苦，因為必須完全拿掉「河智苑」本人的痕跡去成為角色；她透露自己大約從七、八年前就開始不斷思考「我是誰」、「我為什麼要當演員」，因此對這個站上巔峰，卻始終被不安與欲望吞噬的角色特別有共鳴，也坦言本劇讓她像新人一樣重新投入表演，雖然情感上十分辛苦卻也收穫良多。

朱智勛（左）、河智苑出席《權慾之巔 Climax》記者會手比愛心。（friDay影音提供）

首次執導電視劇的李智媛導演，坦言從電影轉戰影集最大的挑戰就是劇本篇幅暴增，幾乎是電影的8倍之多，創作過程一度出現「燃盡症候群」。她苦笑表示，由於劇名一開始就定為《Climax》，每一集都必須像「高潮」般不斷推進，壓力大到幾乎被逼到極限。

不過隨後談到演員時，她立刻充滿信心，特別點名朱智勛，形容他是「現役演員中最能裝得下慾望的一張臉」。她透露劇本中曾用「杜賓犬」來形容這個角色，而朱智勛身上正好有那種銳利又帶點危險感的氣質，再加上大家私下都叫他「朱黑（朱Black）」，讓她當時就覺得：「這個角色一定要找朱智勛來演。」

河智苑在《權慾之巔 Climax》飾演大明星秋尚雅。（friDay影音提供）

朱智勛、河智苑飾演夫妻頗受粉絲期待，朱智勛大讚河智苑在片場總能讓氣氛變得柔和，「在很容易變得緊繃敏感的情況下，她是那種一到場就能讓大家安心的人。」自己從她身上學到即使面對困難場面，也不一定要把自己逼得很尖銳，依然可以穩穩完成準備。河智苑則稱讚朱智勛率性坦白，兩人幾乎不用多想就能自然接住彼此情緒，因此許多衝突與情緒戲都拍得相當順暢。有趣的是，現場韓媒記者似乎都很驚訝朱一直稱呼河為「姐姐」，朱智勛對此開玩笑回答：「如果這裡是美國，我可能很想直接叫她『智苑』，但畢竟我們活在一個還很傳統的文化裡，所以對年長的女性前輩只能叫姐姐，我心裡其實也很痛啊。」再度引爆全場笑聲。

Nana這次飾演神祕角色黃靜媛，同樣備受期待。她表示一看到劇本就被作品誠實又大膽的風格吸引，也認為現在觀眾正渴望看到這種直接又強烈的作品，而這個角色也讓自己展現過去未曾呈現的新面貌。不過由於角色涉及不少劇情反轉，她幾乎全程守口如瓶，還不時用眼神向導演確認是否能回答記者提問不至於爆雷，笑說希望大家把她當成「被迷霧包圍的人物」來期待。

朱智勛（左起）、河智苑、吳正世、Nana出席《權慾之巔 Climax》記者會。（friDay影音提供）

此外，Nana之前曾因壓制闖入住家的歹徒登上社會版面，被問到該事件是否對本劇的動作戲有所幫助時，她笑說劇中確實有些動作場面，但並非以動作戲為主，即使平時有接受訓練，現實情況和拍戲仍是完全不同，因此不覺得有直接影響。而被譽為「最強綠葉」的吳正世，被問到拍攝本劇最有化學反應的對象時，幽默表示自己與劇中杜賓犬「Petit」對戲最有默契，甚至特地對鏡頭向狗狗致謝，逗得台下再度笑成一片。

在記者會的最後，對作品信心滿滿的李智媛導演更大膽表示，《權慾之巔 Climax》有機會挑戰韓國播出電視台ENA史上最高收視，此話一出立即被反問是否要和《非常律師禹英禑》一拚高下，李一開始不知道該劇的收視紀錄高達17.534%，毫不退縮地回應：「有什麼不能超越的？」得知實際數字後又趕緊笑著補充：「其實數字不是最重要的」，但仍強調這是一部幾乎把所有能量都榨乾才完成的作品，相信觀眾看完之後不僅會覺得刺激，更會留下強烈而複雜的情緒餘韻。韓劇《權慾之巔 Climax》3月16日起每週一、二於friDay影音更新。

