周杰倫親解新專輯等4年原因 劉畊宏附和：速食可吃但不太健康

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌迷的殷切期盼下，「周董」周杰倫終於要在3月下旬推出全新專輯，距離上一張《最偉大的作品》已經近4年了，他也親自解釋並不是寫歌太慢，而是步調放慢。

周杰倫親自預告唱片記者會時間，並說明寫歌步調放慢。

周董談到：「上次發專輯是2022年，並不代表這張新專輯我寫了三、四年，這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫，有時間就唱，MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。」

之前周董忙於「嘉年華」巡演，加上在家想寫歌時，小女兒太黏他也會出現「干擾」，因此在巡演結束後，他有更多時間做專輯，周董談到：「如果我不開演唱會，不打球，也不用等方文山寫詞，或許 一張專輯一個月就會誕生了。」如今作品完成，周董開心說：「最後要慶祝的是，終於誕生了，爽！」

不只周董覺得爽，粉絲也很開心期待，3月18日起他會陸續釋出新歌預告，3月24日則會在台北舉辦新專輯記者會，他提到自己放慢生活步調，好友劉畊宏也認同：「也就是那些生活的點點滴滴，造就了你音樂的豐富性…AI一天就能做一張專輯，快…不是這個世代的本事…速食可以吃但不太健康！」

