自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫親解新專輯等4年原因 劉畊宏附和：速食可吃但不太健康

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌迷的殷切期盼下，「周董」周杰倫終於要在3月下旬推出全新專輯，距離上一張《最偉大的作品》已經近4年了，他也親自解釋並不是寫歌太慢，而是步調放慢。

周杰倫親自預告唱片記者會時間，並說明寫歌步調放慢。（翻攝自IG）周杰倫親自預告唱片記者會時間，並說明寫歌步調放慢。（翻攝自IG）

周董談到：「上次發專輯是2022年，並不代表這張新專輯我寫了三、四年，這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫，有時間就唱，MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。」

之前周董忙於「嘉年華」巡演，加上在家想寫歌時，小女兒太黏他也會出現「干擾」，因此在巡演結束後，他有更多時間做專輯，周董談到：「如果我不開演唱會，不打球，也不用等方文山寫詞，或許 一張專輯一個月就會誕生了。」如今作品完成，周董開心說：「最後要慶祝的是，終於誕生了，爽！」

不只周董覺得爽，粉絲也很開心期待，3月18日起他會陸續釋出新歌預告，3月24日則會在台北舉辦新專輯記者會，他提到自己放慢生活步調，好友劉畊宏也認同：「也就是那些生活的點點滴滴，造就了你音樂的豐富性…AI一天就能做一張專輯，快…不是這個世代的本事…速食可以吃但不太健康！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中