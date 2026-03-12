皮克敏再掀熱潮！網友曬超美明信片 安平古堡、基隆廟口都入鏡

網友分享有飛機飾品皮克敏的明信片。（翻攝Threads）

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期手機遊戲 Pikmin Bloom 再度掀起玩家熱潮，不少玩家暱稱這款遊戲為「皮克敏」或「皮克尹」。隨著遊戲人氣持續攀升，不只一般玩家投入其中，許多網紅與藝人也紛紛加入行列，在社群平台分享遊戲日常，引發討論。

讀者分享日本明信片。（讀者提供）

近日就有網友在 Threads 上分享遊戲中的「明信片」收藏，貼文曝光後立刻吸引不少玩家留言討論，直呼「原來明信片可以這麼美」。

在遊戲機制中，玩家只要讓皮克敏外出探險，就有機會取得來自不同地點的明信片，畫面通常會結合當地地標或景點。玩家也能將明信片寄送給好友交換收藏，成為遊戲中相當受歡迎的特色玩法之一。

網友分享基隆廟口明信片。（翻攝Threads）

網友分享安平古堡明信片。（翻攝Threads）

網友分享的明信片種類相當豐富，其中包含多個台灣知名地標，例如 安平古堡、基隆廟口夜市，以及 真愛碼頭 等地標景點，每張明信片搭配不同顏色與造型的皮克敏角色，看起來相當可愛，也讓不少玩家直呼「根本像在蒐集旅遊卡片」。

網友分享真愛碼頭明信片。（翻攝Threads）

除了台灣地標之外，貼文中還出現夢幻感十足的「極光系列」明信片，搭配夜空與光影效果，畫面十分唯美。也有玩家特別讓戴著飛機飾品的皮克敏出動，整體畫面更顯得別具氛圍感。

網友分享極光系列明信片。（翻攝Threads）

貼文曝光後也吸引許多玩家分享自己的收藏，有人表示為了蒐集不同地區的明信片，甚至會特地安排散步路線；也有人笑說，現在玩遊戲不只是種花和走路，還多了一個「收集風景明信片」的樂趣，再次帶動遊戲討論熱度。

