賈永婕被點名接中職會長 親推薦「這2人」 直說好難選

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒會長蔡其昌的任期將於2027年3月屆滿，下任接班人選引發關注。除了國民黨立委洪孟楷被外界點名外，近來因積極對各項公共議題發聲的台北101董座賈永婕也成為網友推崇的熱門人選。對此，賈永婕本人親自回應，甚至幽默點名前總統蔡英文與藝人邰智源也很適合。

一名網友在Threads發文表示，賈永婕熱愛運動，對體育也有一定程度的了解和支持，又很會行銷，「請問可以找賈董賈永婕當中華職棒會長嗎」？沒想到釣出賈永婕本人海巡回覆，她謙虛地表示蔡英文與邰智源都是很棒的人選，更笑稱：「好難選喔！」

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友支持賈永婕跨足體育圈，「賈董，邰哥，小英都好，就是不要媽寶」、「101董座不能兼任職棒會長嗎？蔡會長不是也是立法委員兼任職棒會長」、「賈董真的很適合捏！從以前就對棒球很熱血的她跟愛台灣的心都很適合！」、「賈董確實很會行銷，但會長不是只會行銷就好，需要了解聯盟運作和球員生態，不過支持體育的人當選總比不懂體育的好」。

