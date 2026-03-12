自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

60歲傳奇歌手驚傳病逝！家屬證實不敵腦癌 悲喊：他撐到最後一刻

〔記者邱奕欽／台北報導〕60歲美國傳奇搖滾歌手「波士頓樂團主唱」湯米德卡洛（Tommy DeCarlo）驚傳辭世，他與腦癌抗爭了半年，最終仍不幸於9日辭世，噩耗讓樂迷們悲痛不已。家屬透過聲明表示，湯米德卡洛去年9月確診腦癌後，始終勇敢面對病魔，也希望外界能給予家人空間，共度這段艱難時光。

湯米德卡洛原本只是樂團歌迷，翻唱經典歌曲《Don’t Look Back》與《Smokin’》寄給團隊後，驚艷創團成員湯姆舒茲（Tom Scholz），最終在2007年被邀請加入波士頓樂團，人生也因此翻轉。不料，湯米德卡洛去年9月因腦出血緊急送醫，發現腦部有兩處黑色素瘤腫瘤，肺部亦出現腫塊，期間病情反覆並多次住院治療，當時家人透過募資平台籌措龐大醫療費用，但還是不敵病魔撒手人寰。

「波士頓樂團」主唱湯米德卡洛驚傳辭世，享壽60歲。（美聯社）「波士頓樂團」主唱湯米德卡洛驚傳辭世，享壽60歲。（美聯社）

湯米德卡洛的家人透過聲明證實噩耗，「我們懷著沉痛的心情宣布，我們的父親湯米德卡洛已於3月9日辭世。」聲明指出，湯米德卡洛去年9月被診斷出腦癌後，始終以極大的勇氣與毅力面對病情，「他努力抗病魔一直撐到最後一刻...」同時盼外界在這段艱難時刻能給予一些空間，讓家屬彼此陪伴度過悲傷。

出生於美國紐約州的湯米德卡洛自小熱愛運動，14歲開始自學鋼琴並參與合唱團，深受已故原主唱布萊德德爾普（Brad Delp）影響。加入波士頓樂團後，湯米德卡洛參與2013年專輯《Life, Love & Hope》錄製，也與兒子湯米德卡洛二世（Tommy DeCarlo Jr.）組成樂團Decarlo持續創作，他的傳奇故事再次被樂迷緬懷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中