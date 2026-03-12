60歲傳奇歌手驚傳病逝！家屬證實不敵腦癌 悲喊：他撐到最後一刻

〔記者邱奕欽／台北報導〕60歲美國傳奇搖滾歌手「波士頓樂團主唱」湯米德卡洛（Tommy DeCarlo）驚傳辭世，他與腦癌抗爭了半年，最終仍不幸於9日辭世，噩耗讓樂迷們悲痛不已。家屬透過聲明表示，湯米德卡洛去年9月確診腦癌後，始終勇敢面對病魔，也希望外界能給予家人空間，共度這段艱難時光。

湯米德卡洛原本只是樂團歌迷，翻唱經典歌曲《Don’t Look Back》與《Smokin’》寄給團隊後，驚艷創團成員湯姆舒茲（Tom Scholz），最終在2007年被邀請加入波士頓樂團，人生也因此翻轉。不料，湯米德卡洛去年9月因腦出血緊急送醫，發現腦部有兩處黑色素瘤腫瘤，肺部亦出現腫塊，期間病情反覆並多次住院治療，當時家人透過募資平台籌措龐大醫療費用，但還是不敵病魔撒手人寰。

「波士頓樂團」主唱湯米德卡洛驚傳辭世，享壽60歲。（美聯社）

湯米德卡洛的家人透過聲明證實噩耗，「我們懷著沉痛的心情宣布，我們的父親湯米德卡洛已於3月9日辭世。」聲明指出，湯米德卡洛去年9月被診斷出腦癌後，始終以極大的勇氣與毅力面對病情，「他努力抗病魔一直撐到最後一刻...」同時盼外界在這段艱難時刻能給予一些空間，讓家屬彼此陪伴度過悲傷。

出生於美國紐約州的湯米德卡洛自小熱愛運動，14歲開始自學鋼琴並參與合唱團，深受已故原主唱布萊德德爾普（Brad Delp）影響。加入波士頓樂團後，湯米德卡洛參與2013年專輯《Life, Love & Hope》錄製，也與兒子湯米德卡洛二世（Tommy DeCarlo Jr.）組成樂團Decarlo持續創作，他的傳奇故事再次被樂迷緬懷。

