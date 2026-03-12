自由電子報
娛樂 最新消息

上演藍營對卓榮泰日本行生氣戲碼 新聞主播誇好看

行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日飛到東京為經典賽台灣隊應援，遭在野質疑花百萬公帑包機，卓揆說明是自費的私人行程，藍白仍窮追猛打，國民黨的人還要求出示自費單據證明，藍委王鴻薇甚至誣指卓揆「貪瀆」百萬。

資深媒體人、「鏡報」總主筆陳嘉宏近日以「為什麼國民黨對卓榮泰的日本行這麼生氣？」為題抖出背後真相，今（12）日上午，鏡新聞主播王顯瑜透過個人臉書引述陳嘉宏分析：「長期以來，國民黨自恃有2項絕對優於民進黨的執政傳統，第一是國民黨比民進黨更懂得『拼經濟』，第二是國民黨比民進黨更能處理兩岸外交。」

陳嘉宏說：「蔡英文執政後期延續到賴清德執政這2年拔高的經濟表現，對比馬英九執政8年低迷的經濟數據，讓國民黨的『經濟牌』黯淡無光。於是，『兩岸外交牌』成為國民黨用以區隔民進黨最重要的一張王牌。」

陳嘉宏表示：「而國民黨既然深信台灣只能『從中國走向世界』，當然也不能接受民進黨執政時期台日外交關係的不斷升級，這不但讓國民黨傳統的兩岸外交論述崩塌，也形同拆了自己最後一張重返執政的招牌。」

這篇「為什麼國民黨對卓榮泰的日本行這麼生氣？」的精闢分析，讓王顯瑜忍不住在臉書發文激讚：「實在太好看了。」

相關新聞：卓榮泰赴日內幕！傳看完球去見高市早苗 牽線人謝長廷這樣說......

