娛樂 最新消息

馬筱梅坦言未餵母奶 寶寶喝「台灣高價奶粉」：別對媽媽道德綁架

馬筱梅（右）、汪小菲上個月迎來兒子「小馬寶」。（翻攝自IG）馬筱梅（右）、汪小菲上個月迎來兒子「小馬寶」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲馬筱梅上月23日兩人迎來愛子誕生，小名「小馬寶」。目前仍在月子中心休養的馬筱梅，近日透過直播與粉絲互動，也大方分享自己的育兒方式，引發網友討論。

馬筱梅在直播中被問到寶寶目前是喝母乳還是奶粉，她一邊吃著酸辣粉，一邊坦率回應：「我沒有餵母奶！」並透露兒子目前喝的是台灣市面上價格較高的奶粉品牌。她表示該款奶粉營養與熱量都相當充足，「算是奶粉界裡最好的了吧！」也笑說自己希望把寶寶的體重養得好一些。

當有粉絲進一步追問奶粉品牌時，馬筱梅並未直接透露，只表示是「在台灣市面上價格偏高的一款奶粉」。她的說法也引來不少網友留言討論，有人理性指出「奶粉不是越貴越好，還是要看營養成分與孩子體質」，也有不少網友力挺她的選擇，認為「餵不餵母乳都是媽媽自己的決定」。

面對外界對於母乳或配方奶的不同看法，馬筱梅也分享自己的想法。她表示是否餵母乳，其實要看媽媽本身的奶量以及寶寶是否喝得足夠，同時也要考量產婦的身體與心理狀況。

馬筱梅直言：「很多媽媽說妳一定要怎麼樣、怎麼樣，畢竟產後每個人的身體狀況還有心理狀況不一樣。」她也呼籲外界不要對產後媽媽進行「道德綁架」，只要孩子健康、媽媽狀態良好，就是最適合自己的育兒方式。

點圖放大
點圖放大

