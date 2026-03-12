自由電子報
娛樂 最新消息

許玲玲被渣男友當搖錢樹 梁為超20萬包養內幕曝光

國民黨桃市議員梁為超被爆包養身材火辣的寫真網紅許玲玲引發爭議。（圖擷自臉書，本報合成）國民黨桃市議員梁為超被爆包養身材火辣的寫真網紅許玲玲引發爭議。（圖擷自臉書，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨4連霸桃園市議員梁為超爆出承租豪宅作為愛巢，每月支付20萬元生活費，包養身材火辣的寫真網紅許玲玲，對此，梁為超稱在2024年3月13日已與妻子簽字離婚，自認要跟誰來往，應該都是個人自由，但梁為超同黨議員詹村江透露此事是許玲玲劉姓前男友爆料的，2人交往期間，男方不僅把許玲玲當作搖錢樹，甚至盜領300萬，劉男不滿被告，才爆料想要毀了許玲玲。

詹村江昨（11）日晚間在臉書發文認為媒體應還許玲玲公道，直言她不是被包養的人，「她過去的前男友，幾乎就是把她當作搖錢樹，她前後匯款給這位前男友，帳上就高達213萬，很多時候都是直接給現金讓前男友花用，都沒有列在帳上。」

接著詹村江又爆料，沒想到渣男前男友還盜領許玲玲帳上300萬，最後她只能選擇委由律師對他提告，詹村江感嘆：「碰到這樣的渣男，許玲玲最後只能離開，選擇跟梁為超在一起。」

至於這位渣男前男友，詹村江抖出他為了報復許玲玲，進而向媒體爆料，把她說成是被包養的拜金女，認為媒體是否應該還許玲玲公道，還她公平報導。

點圖放大header
點圖放大body

