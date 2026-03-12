《豆腐媽媽》替身重傷近況曝光！半邊臉麻、手腕骨折…未婚妻淚揭：民視毫無關心

〔記者李紹綾／台北報導〕 民視八點檔《豆腐媽媽》一月出外景爆發嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓橋段不幸重傷。在經歷20天的住院折磨後，蘇德揚已於上月8日出院。他的未婚妻Rena近日在社群發文，字字句句滿是心碎與無奈。

Rena曝蘇德揚復健近況。（翻攝自Instagram）

Rena記錄下這段心酸的過程，她感嘆：「復健之路要走多久？回診的路無比漫長，每一次回去都有新的症狀，那些原本沒感覺的痛慢慢浮現。」那一場意外，讓原本健康的蘇德揚 「半邊臉完全麻木，手肘和手腕骨折，曾經能做的事，一下子都做不了了」。

請繼續往下閱讀...

現在的蘇德揚，每天醒來都要重新學著坐起來、拿東西。看著曾經意氣風發的另一半，如今無助地問：「我什麼時候才能像以前一樣？」 Rena坦言全家人都陷入了極度的沮喪與憂傷。

Rena曝蘇德揚復健近況。（翻攝自threads）

有網友感嘆提到，前幾天還看到劇組因收視突破新高準備出國慶功的新聞。對此，Rena無奈回應：「我們都還…焦慮著…後續的醫療費和生活費和要繳的貸款... 這些民視毫無關心。」

Rena也引用馬丁路德金的名言：「Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.」 表達內心的憤怒與不公，強調他們雖然不知道還需要多久，但 「我們不會放棄。慢慢復原、慢慢變強、慢慢回到原本的我們」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法