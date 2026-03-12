演惡媳婦被罵爆！陳仙梅連人帶輪椅摔倒 額頭腫包超慘

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》首次挑戰反派「惡媳婦」，角色「杜嘉蓮」各種忤逆公婆、欺壓妯娌的行徑讓觀眾恨到牙癢癢。雖然戲裡子宮被摘除、老公也要離婚，但網友怒火難消，甚至直衝臉書開嗆：「杜嘉蓮趕快領便當！」面對排山倒海的謾罵，陳仙梅展現超高EQ幽默回：「不能領啦，這樣仙梅沒錢過生活。」

陳仙梅在《豆腐媽媽》演惡媳婦「杜嘉蓮」。（翻攝自臉書）

為了讓觀眾舒緩情緒，劇組特地安排一場吳鈴山飾演的「李永祿」捉弄嘉蓮的「輪椅樓梯戲」。沒想到戲裡被修理，戲外也真的出事了。陳仙梅回憶，排戲時還輕鬆跟鈴山哥說「OK的」，結果 「正式來，就出事了」。

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

疑似因為手滑或沒注意，陳仙梅連人帶輪椅跌倒，額頭側邊當場腫起一個大包，痛到連腮幫子咬合都困難。她苦中作樂透露，撞傷後 「洗頭都洗半邊」，還開玩笑提醒站在她左邊的演員：「若聞到臭頭味請換邊站。」 直到近日傷口才結痂掉落，讓她感嘆：「戲裡戲外都修理了，希望大家都能舒緩些啊啊啊啊。」

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

最讓陳仙梅「心碎」的，莫過於劇本上那行醒目的註解：「本場修理壞人，讓觀眾舒緩情緒，故務必達到娛樂及懲罰壞人效果。」她自嘲演了八百檔戲，這行字看過無數次，但受害者對象是自己竟然是第一次，直呼：「怎麼會是我？熟悉不過的一行，卻第一次感覺到極度刺眼！」

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

陳仙梅分享《豆腐媽媽》劇本。（翻攝自臉書）

同劇的「壞女人前輩」李沛綾現身安慰，笑稱自己早已習慣被潑水、倒垃圾，只能給學姐「秀秀」。陳仙梅回：「那排字我們看到不要看，但第一次是用來對付我，心態上好不能接受，好不能...但我這次就是演惡啊，不藍（然）咧。」飾演無緣公公的洪都拉斯也說：「哇！身體最重要！還是要多走兩次戲吧！一定很痛。」陳仙梅打趣回：「撞一撞觀眾應該也比較開心。」

