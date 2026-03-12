自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

演惡媳婦被罵爆！陳仙梅連人帶輪椅摔倒 額頭腫包超慘

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》首次挑戰反派「惡媳婦」，角色「杜嘉蓮」各種忤逆公婆、欺壓妯娌的行徑讓觀眾恨到牙癢癢。雖然戲裡子宮被摘除、老公也要離婚，但網友怒火難消，甚至直衝臉書開嗆：「杜嘉蓮趕快領便當！」面對排山倒海的謾罵，陳仙梅展現超高EQ幽默回：「不能領啦，這樣仙梅沒錢過生活。」

陳仙梅在《豆腐媽媽》演惡媳婦「杜嘉蓮」。（翻攝自臉書）陳仙梅在《豆腐媽媽》演惡媳婦「杜嘉蓮」。（翻攝自臉書）

為了讓觀眾舒緩情緒，劇組特地安排一場吳鈴山飾演的「李永祿」捉弄嘉蓮的「輪椅樓梯戲」。沒想到戲裡被修理，戲外也真的出事了。陳仙梅回憶，排戲時還輕鬆跟鈴山哥說「OK的」，結果 「正式來，就出事了」。

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

疑似因為手滑或沒注意，陳仙梅連人帶輪椅跌倒，額頭側邊當場腫起一個大包，痛到連腮幫子咬合都困難。她苦中作樂透露，撞傷後 「洗頭都洗半邊」，還開玩笑提醒站在她左邊的演員：「若聞到臭頭味請換邊站。」 直到近日傷口才結痂掉落，讓她感嘆：「戲裡戲外都修理了，希望大家都能舒緩些啊啊啊啊。」

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

最讓陳仙梅「心碎」的，莫過於劇本上那行醒目的註解：「本場修理壞人，讓觀眾舒緩情緒，故務必達到娛樂及懲罰壞人效果。」她自嘲演了八百檔戲，這行字看過無數次，但受害者對象是自己竟然是第一次，直呼：「怎麼會是我？熟悉不過的一行，卻第一次感覺到極度刺眼！」

陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）陳仙梅拍攝《豆腐媽媽》坐輪椅被吳鈴山惡整橋段。（翻攝自臉書）

陳仙梅分享《豆腐媽媽》劇本。（翻攝自臉書）陳仙梅分享《豆腐媽媽》劇本。（翻攝自臉書）

同劇的「壞女人前輩」李沛綾現身安慰，笑稱自己早已習慣被潑水、倒垃圾，只能給學姐「秀秀」。陳仙梅回：「那排字我們看到不要看，但第一次是用來對付我，心態上好不能接受，好不能...但我這次就是演惡啊，不藍（然）咧。」飾演無緣公公的洪都拉斯也說：「哇！身體最重要！還是要多走兩次戲吧！一定很痛。」陳仙梅打趣回：「撞一撞觀眾應該也比較開心。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中