《在迦納共和國離婚》女主角「脫臼」 邱鋒澤認證：她真的很瘋

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作女歌手DIOR大穎，曾和菲道爾合唱《在迦納共和國離婚》，目前MV在YouTube已超過4700萬次點擊，近期她和新加坡歌手邱鋒澤合唱新歌《脫臼Out of place》，邱鋒澤笑說：「第一次見到大穎本人就發現她真的很瘋、很有趣，一整天都很有能量。」

邱鋒澤（左）和大穎合作新歌，MV劇情引起討論。（原音娛樂提供）

對於這次合作，大穎則談到：「跟鋒澤學到很多音樂上的建議，MV雖然呈現的是哀傷情緒，但幕後很好玩，全程笑聲不斷。」《脫臼 Out of place》由邱鋒澤與張暐弘共同作曲，邱鋒澤與葛大為填詞，並由張暐弘擔任製作人與編曲。歌曲以「脫臼」作為情感隱喻，描繪人在愛情與關係中經歷傷痛後，看似復原卻始終無法回到原位的情感狀態。

邱鋒澤（右）透露大穎私下很瘋。（原音娛樂提供）

MV劇情中，邱鋒澤和大穎飾演被困在情感傷痛裡的男女，透過網路約見面，並帶著前任的各種物品。從衣服、卡片、鞋子、鑰匙到口紅，甚至逐漸詭異的刮鬍刀、一段錄音、咬過的蘋果。兩人在餐桌前的互動，透過這些逐漸令人毛骨悚然的物品，呈現角色的傷痛與錯位感。

邱鋒澤（左）與大穎合作愉快。（原音娛樂提供）

除了推出新歌，邱鋒澤也將於3月14日在高雄流行音樂中心海音館舉辦「Bend The Lines」演唱會。

