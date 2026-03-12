自由電子報
電影

夜闖墓園上演荒謬搶屍大戰 導演揭蛇系生存哲學「殘酷之神在笑」

〔記者許世穎／綜合報導〕入圍去年金馬獎5項大獎、最終獲得最佳女配角的電影《人生海海》公開正式預告，導演廖克發以「自我嘲諷」取代離喪悲情，預告中，由陳雪甄、魏雋展和呂楊飾演的三兄妹面對父喪，遺照竟是用孩童時期的嫩照，父親更被爆「死在國旗裡」，甚至因宗教爭議引發一場荒誕至極的「夜闖墓園搶屍大戰」。

陳雪甄在《人生海海》中飾演馬來西亞華裔，獲金馬獎最佳女配角肯定。（甲上提供）陳雪甄在《人生海海》中飾演馬來西亞華裔，獲金馬獎最佳女配角肯定。（甲上提供）

電影取材自大馬真實發生的「搶屍」社會事件，片中種種荒謬戲謔都令人笑淚齊發，卻也勾出濃濃的親情羈絆。導演廖克發透露，類似案件其實在馬來西亞時有所聞、屢見不鮮，進而刺激靈感發想出關於離散與歸屬的故事，並與金獎配樂師福多瑪別出心裁地加入「眾神的笑聲」。

導演廖克發笑說，他將觀眾安置在一個「殘酷之神」的上帝視角位置，看著片中這群小人物像螻蟻般庸碌忙著搶屍、爭執，卻在荒謬中活出了人性尊嚴，「人生有些命運沒辦法決定，與其憤怒，不如用自嘲的力量跨過去。」

《人生海海》片中父親抱持「蛇系生存哲學」，教導孩子要像蛇一樣「繞來繞去才有路」。（甲上提供）《人生海海》片中父親抱持「蛇系生存哲學」，教導孩子要像蛇一樣「繞來繞去才有路」。（甲上提供）

電影海報文案「做人要聰明一點才有路」藏有深意。片中父親抱持「蛇系生存哲學」，教導孩子要像蛇一樣「繞來繞去才有路」，廖克發感性表示：「上一輩為了生存必須狡猾，我們站在現代的正義立場很容易批判，但你先活過他們的人生試試看，希望這個社會能多一點同理。」《人生海海》將於4月2日正式在台上映。

《人生海海》正式預告：

