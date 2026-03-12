《我的避風港》香奈兒CP要來了！Lena、Miu首度台北見粉絲

〔記者鍾志均／台北報導〕泰劇粉絲有福了！主演人氣泰劇《我的避風港》兩位女主角Lorena Schuett（Lena）與Natsha Taechamongkalapiwat（Miu）將於14日首度來台，在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會。

兩人得知確定來台時相當興奮，直呼收到很多粉絲留言支持，「謝謝大家喜歡《我的避風港》！這是我們第一次到台北，除了見到粉絲，也希望有機會去吃很多美食！」

Lena與Miu於本週六來台會粉絲。（樂熊國際Musix bear提供）

《我的避風港》自播出後討論度居高不下，故事從兩位女主角的學生時代友情開始。劇情一開場就走「虐心路線」，由Lena飾演的Lin突然不告而別，讓Miu飾演的Jane多年來始終無法釋懷，當兩人再次相遇時，過去友情早已破裂。

直到真相逐漸揭開，Jane才理解Lin當年離開的原因，也慢慢重新接住對方的傷口；這段從誤解、對立到再次靠近的情感線，讓不少觀眾追劇追到揪心。

Lena與Miu見面會主視覺。（樂熊國際Musix bear提供）

憑著劇中的強烈化學反應與高顏值組合，Lena與Miu也被粉絲暱稱為「香奈兒CP」。兩人甚至攜手擔任香奈兒品牌大使，人氣一路飆升。

為了回饋粉絲支持，兩人這次準備多首歌曲演出，甚至特別為台北場粉絲重新編曲，打造專屬舞台。主辦單位透露，見面會除了表演，還安排多種粉絲福利，包括2對1合照、MINITALK近距離互動、親簽拍立得和海報，以及HI-BYE送別。

