《邪降：覺醒》用30句真實咒語拍片！女主警告：別跟著念

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖片經典IP再出手！全新電影《邪降：覺醒》不只延續系列招牌的「降頭儀式」與血腥場面，還把故事格局升級，讓不少恐怖片迷提前放話：「這次可能會更邪。」

最令人毛骨悚然的是，劇組為了追求真實感，竟找來深耕東南亞巫術多年的顧問全程參與拍攝，並在電影裡使用超過30句真實咒語。導演普提彭賽斯瑞考坦言，這些咒語比過去作品更強烈，「每一句都比前作更有威力」。

導演透露，早期作品主打的是「肉眼可見的殘酷折磨」，畫面非常直接、生猛；但在《邪降：覺醒》中，團隊加入更多動作元素與敘事層次，整體節奏也更加現代化，希望讓新舊觀眾都能感受到刺激。

至於拍攝過程中最詭異的部分不是劇情，而是片場本身。飾演女主角「潘娜」的丘普朗阿瑞昆爆料，有些咒語其實真的被用來召喚靈體，「我自己沒有感覺到什麼，但現場確實有工作人員說看到『祂們』。」她甚至嚴肅提醒觀眾：「千萬不要對著螢幕學唸咒語，真的很危險。」

劇組還透露，拍攝期間即使進行祭拜儀式，片場仍發生不少怪事，例如夜晚突然傳出巨大關門聲，但查看後卻發現整棟建築空無一人，讓現場所有人瞬間背脊發涼。

此外，《邪降：覺醒》被視為系列角色「潘娜」蛻變為「潘老師」之前的重要故事，許多影迷熟悉的降頭世界觀，也會在這一集逐步揭開。《邪降：覺醒》於3月20日在台上映。

