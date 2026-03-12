自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《邪降：覺醒》用30句真實咒語拍片！女主警告：別跟著念

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖片經典IP再出手！全新電影《邪降：覺醒》不只延續系列招牌的「降頭儀式」與血腥場面，還把故事格局升級，讓不少恐怖片迷提前放話：「這次可能會更邪。」

最令人毛骨悚然的是，劇組為了追求真實感，竟找來深耕東南亞巫術多年的顧問全程參與拍攝，並在電影裡使用超過30句真實咒語。導演普提彭賽斯瑞考坦言，這些咒語比過去作品更強烈，「每一句都比前作更有威力」。

導演透露，早期作品主打的是「肉眼可見的殘酷折磨」，畫面非常直接、生猛；但在《邪降：覺醒》中，團隊加入更多動作元素與敘事層次，整體節奏也更加現代化，希望讓新舊觀眾都能感受到刺激。

至於拍攝過程中最詭異的部分不是劇情，而是片場本身。飾演女主角「潘娜」的丘普朗阿瑞昆爆料，有些咒語其實真的被用來召喚靈體，「我自己沒有感覺到什麼，但現場確實有工作人員說看到『祂們』。」她甚至嚴肅提醒觀眾：「千萬不要對著螢幕學唸咒語，真的很危險。」

劇組還透露，拍攝期間即使進行祭拜儀式，片場仍發生不少怪事，例如夜晚突然傳出巨大關門聲，但查看後卻發現整棟建築空無一人，讓現場所有人瞬間背脊發涼。

此外，《邪降：覺醒》被視為系列角色「潘娜」蛻變為「潘老師」之前的重要故事，許多影迷熟悉的降頭世界觀，也會在這一集逐步揭開。《邪降：覺醒》於3月20日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中