娛樂 電影

嗆聲「寧可拿槍塞屁股扣板機」也不募款 影帝被房東掃地出門

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾於《鋼鐵人2》飾演反派的金球影帝米基洛克近來不斷傳出陷入低潮，甚至財務狀況出問題。而根據外媒《時人》報導，本週稍早洛杉磯高等法院在一起「非法佔用」案件中，裁定他的房東勝訴，他因此被趕出家門。

報導指出，米基的房東在他未對訴訟提出回應、也未出庭為自己辯護的情況下，被法院裁定可收回房產使用權。法院裁定租賃協議已被取消、租約失效，米基也不再具有合法居住該房屋的權利。房東提出的訴求僅是收回房屋，而非要求金錢賠償。

米基洛克近來不斷傳出財務出問題。（美聯社）米基洛克近來不斷傳出財務出問題。（美聯社）

此次驅逐事件源於去年12月的一份通知，當時米基被要求在3天內支付5萬9100元美金（約台幣187萬）的欠租，否則就必須搬離該住處。之後他的法律困境受到外界關注，是因為看似有人在今年1月初替他在GoFundMe上發起募款，希望籌錢幫助他避免被驅逐。

然而米基很快否認自己與該募款活動有關，並表示發起人似乎是一名自稱為他經紀人助理的人，該募款最終為他籌得10萬美元。（約台幣317.7萬）他在IG上發布的一段影片中表示：「有人替我設立了一個什麼基金或募款，好像是慈善捐款之類的，但那不是我，好嗎？如果我需要錢，我絕不會去要什麼該死的慈善。我寧可把槍塞進自己屁股裡然後扣下扳機。」

米基接著說：「做這件事的人，我不知道為什麼要這麼做，我也不理解。我這輩子都不會知道什麼GoFund基金。我生活其實很簡單，我不會去找那種外部來源。是的，這確實讓人尷尬，但我想我會像面對其他事情一樣撐過去。」

