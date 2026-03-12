自由電子報
娛樂 最新消息

擺脫身心不適！藤原櫻暌違8年宣布重返台灣

〔記者鍾志均／台北報導〕等了8年，日本創作歌手藤原櫻終於宣布重返台灣舞台！她將於5月3日登上Legacy Taipei舉辦《藤原櫻 Live in Taipei 2026》，讓不少樂迷興奮直呼：「終於要來了！」

日本影歌視三棲女神藤原櫻將於5月來台。（寬宏提供）日本影歌視三棲女神藤原櫻將於5月來台。（寬宏提供）

2015年主流出道的藤原櫻，以低沉帶點沙啞的「菸嗓」聲線迅速受到關注。她的音樂融合民謠、藍調、爵士與流行元素，唱腔溫柔卻帶著力量，打造出極具辨識度的音樂世界。

除了音樂，她也跨足影視與廣播領域，無論演員或DJ都表現亮眼，可說是日本少見的「影歌視三棲」藝人。

然而這10年密集創作與演出，讓她一度身心疲憊，耳朵與喉嚨的不適，加上對自己要求過高，她曾暫停活動，重新思考一個最根本的問題：「我為什麼要唱歌？」

藤原櫻演唱會主視覺。（寬宏提供）藤原櫻演唱會主視覺。（寬宏提供）

在重新調整生活後，藤原櫻開始旅行、接觸大自然，也與不同音樂人合作，慢慢找回音樂最純粹的感覺。今年2月，她推出第六張專輯《uku》，以「從森林走向海邊」為意象，融合波麗露、雷鬼與拉丁節奏，整體氛圍輕盈又自由。

更重要的是，她在今年成功完成人生首次日本武道館單獨演唱會，象徵正式走出低潮，迎來新的音樂階段。

這次來台演唱會，藤原櫻透露過去在台灣演出多半是自彈自唱，這次她會與樂團一起登台，採用不插電編制，包括兩把吉他＋小提琴＋貝斯，「希望透過全新的編曲方式，讓歌迷聽見不同版本的歌曲，也讓整場演出更有現場感。」

藤原櫻演唱會於3月14日中午12點在寬宏售票販售。

點圖放大
點圖放大

