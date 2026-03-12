自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

搭捷運見超正空姐一見鍾情！男星「直球告白」結果曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕李睿紳三立八點檔《百味人生》飾演的「鍾世堂」與賴郁庭之間的曖昧關係最終宣告破局。劇中賴郁庭長期默默喜歡他，但在關鍵時刻未獲得對方支持，讓她心灰意冷，決定放下這段沒有結果的等待，轉而投入新事業。這段感情線的收場也讓不少觀眾感到惋惜，紛紛留言直批世堂「太自私」、「不懂珍惜」，更有人期待未來能出現「追妻火葬場」的劇情發展。

李睿紳（右）在《百味人生》與賴郁庭曖昧關係宣告破局。（三立提供）李睿紳（右）在《百味人生》與賴郁庭曖昧關係宣告破局。（三立提供）

談到世堂這個角色，李睿紳坦言在他看來世堂其實是個相當單純的人，「可以說是大直男，也有點慢半拍。」他認為當世堂發現睿光的心意時，其實就應該勇敢直球對決，而不是優柔寡斷，「這樣看起來就會很不Man。」

對於劇中錯過的感情，李睿紳也分享自己的感情觀。他認為愛情其實不該等待，「我覺得愛就要趕快說出來，等太久可能就錯過當下，等到後悔就來不及了。」至於如果有女生默默在身邊等待，他笑說自己其實是高敏感型的人，「如果我也有感覺，其實很容易察覺；但如果沒有感覺，可能就真的會變成木頭人。」

好在賴郁庭戲外沒碰到曖昧不清的對象。（三立提供）好在賴郁庭戲外沒碰到曖昧不清的對象。（三立提供）

戲外的李睿紳在愛情上則與劇中角色完全不同。他透露自己和曾擔任空服員的老婆是一見鍾情，甚至可以說是相當主動，「第一次看到她是在市府捷運站，她從手扶梯上來的那一刻我直接傻住，心想怎麼會這麼漂亮。」之後他立刻請朋友幫忙約對方出來，並鼓起勇氣開口表白，「我當時直接說希望以結婚為前提交往，給她時間考慮，其實也沒有追很久。」回憶起當時的心情，他笑說自己其實也很緊張，「那時候真的很怕被打槍，但就是覺得一定要把握機會。

李睿紳戲外感情觀直接。（三立提供）李睿紳戲外感情觀直接。（三立提供）

此外，賴郁庭表示，在她看來睿光對世堂的失望其實是長時間累積而成。她提到劇中有一句台詞讓自己印象特別深刻：「就算你在我身邊不說話，但至少我轉頭看到你，就知道我不是一個人。」她認為在感情中，有時候一份安定的「有我在」，往往比一句「我愛你」更令人動容。

然而世堂的個性始終像個大男孩，沒有察覺睿光對陪伴與支持的情感需求，當一次次的失落逐漸堆疊，心累也成為睿光最終選擇放手的原因。賴郁庭也笑說，現實生活中的自己在感情路上運氣不錯，「好在沒有遇過這種木頭人。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中