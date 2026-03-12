搭捷運見超正空姐一見鍾情！男星「直球告白」結果曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕李睿紳三立八點檔《百味人生》飾演的「鍾世堂」與賴郁庭之間的曖昧關係最終宣告破局。劇中賴郁庭長期默默喜歡他，但在關鍵時刻未獲得對方支持，讓她心灰意冷，決定放下這段沒有結果的等待，轉而投入新事業。這段感情線的收場也讓不少觀眾感到惋惜，紛紛留言直批世堂「太自私」、「不懂珍惜」，更有人期待未來能出現「追妻火葬場」的劇情發展。

李睿紳（右）在《百味人生》與賴郁庭曖昧關係宣告破局。（三立提供）

談到世堂這個角色，李睿紳坦言在他看來世堂其實是個相當單純的人，「可以說是大直男，也有點慢半拍。」他認為當世堂發現睿光的心意時，其實就應該勇敢直球對決，而不是優柔寡斷，「這樣看起來就會很不Man。」

請繼續往下閱讀...

對於劇中錯過的感情，李睿紳也分享自己的感情觀。他認為愛情其實不該等待，「我覺得愛就要趕快說出來，等太久可能就錯過當下，等到後悔就來不及了。」至於如果有女生默默在身邊等待，他笑說自己其實是高敏感型的人，「如果我也有感覺，其實很容易察覺；但如果沒有感覺，可能就真的會變成木頭人。」

好在賴郁庭戲外沒碰到曖昧不清的對象。（三立提供）

戲外的李睿紳在愛情上則與劇中角色完全不同。他透露自己和曾擔任空服員的老婆是一見鍾情，甚至可以說是相當主動，「第一次看到她是在市府捷運站，她從手扶梯上來的那一刻我直接傻住，心想怎麼會這麼漂亮。」之後他立刻請朋友幫忙約對方出來，並鼓起勇氣開口表白，「我當時直接說希望以結婚為前提交往，給她時間考慮，其實也沒有追很久。」回憶起當時的心情，他笑說自己其實也很緊張，「那時候真的很怕被打槍，但就是覺得一定要把握機會。

李睿紳戲外感情觀直接。（三立提供）

此外，賴郁庭表示，在她看來睿光對世堂的失望其實是長時間累積而成。她提到劇中有一句台詞讓自己印象特別深刻：「就算你在我身邊不說話，但至少我轉頭看到你，就知道我不是一個人。」她認為在感情中，有時候一份安定的「有我在」，往往比一句「我愛你」更令人動容。

然而世堂的個性始終像個大男孩，沒有察覺睿光對陪伴與支持的情感需求，當一次次的失落逐漸堆疊，心累也成為睿光最終選擇放手的原因。賴郁庭也笑說，現實生活中的自己在感情路上運氣不錯，「好在沒有遇過這種木頭人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法