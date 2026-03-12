八點檔女星被尪酸「劈腿」憤而離家 前男友嗆聲爆衝突

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧彥澤與王盈凱在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，飾演昔日同門師兄弟，但已經翻臉，兩人為了何宜珊一言不合居然大打出手。劇情中，何宜珊飾演的春燕被丈夫暗指劈腿後憤而離家。盧彥澤所飾演的中和，身為前男友、同時也是娘家人，得知消息後親赴對方家中理論，卻讓衝突迅速升級成拳腳相向。

劇裡中和當年為了報恩狠心與春燕分手，如今見她婚姻生變，心中情緒複雜。對於角色立場，盧彥澤坦言：「觀眾應該也會覺得，中和沒有立場去大川家興師問罪。我知道我曾經對不起春燕，但現在是他讓她受傷，就事論事，我不能來關心一下嗎？」

盧彥澤（中）和王盈凱（右三）在《寶島西米樂》一言不合打了起來。（台視提供）

他也透露，當年分手後，看著春燕嫁給大川，其實是真心祝福，「至少我相信他是愛她的。」沒想到如今卻鬧到離婚，甚至說出傷人的話，讓他忍不住直言：「真的很母湯耶！」盧彥澤也再替角色自清：「而且自從春燕結婚之後，中和都沒有去跟人家有牽連耶！」

這場打架戲碼，盧彥澤與王盈凱一來一往火力全開，動作設計十分真實，盧彥澤透露拍攝這場戲之前，便當都沒吃完，他笑說：「不能吃太飽，不然等等打起來會想吐。」正式拍攝時，兩人果然很激動，王盈凱戴在手上的道具手錶在拉扯間直接被扯飛，工作人員緊急尋找零件。

盧彥澤（中）在《寶島西米樂》劇中為了前女友的事，和王盈凱（右）大打出手。（台視提供）

拍攝完畢兩人氣喘吁吁，尤其盧彥澤還穿著厚實的毛呢西裝背心，苦笑說：「我襯衫全濕，整件都變透明的。」身形嬌小的洪淇這場戲則得勇闖「搖滾區」負責勸架，她笑喊自己的臉高度剛好在兩人手肘附近，深怕一不注意就出意外，排練時緊張得不敢靠太近，直說：「很擔心我自己的生命安全。」盧彥澤見狀還故意打趣問她：「妳剛剛有來錄影嗎？」讓她氣呼呼回嗆：「真的很過分耶！」他又笑說：「我一直覺得有人拉我，但沒有看到人耶！」讓洪淇不禁翻白眼。

