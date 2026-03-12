自由電子報
娛樂 電視

霸氣擁吻古裝女神竟太羞澀！導演吐槽：一看就沒經驗

〔記者蕭方綺／台北報導〕「古裝女神」白鹿過去在《招搖》、《周生如故》、《長月燼明》等劇，憑藉出色演技及造型多變可塑性高等原因而爆紅，像是霸氣女魔頭、清冷溫婉、仙俠題材等各類角色都能駕馭，近日在仙俠劇《白月梵星》攜手新生代男演員敖瑞鵬共同主演，有別以往的仙俠劇，此劇講述白鹿飾演的凡人「白爍」為了報恩而立志「修仙」，尋仙的過程竟遇上敖瑞鵬飾演的極域妖王「梵樾」，兩人一路克服種種磨難並且降妖除魔，從互相利用到互生愛意的故事。

《白月梵星》是白鹿（右）和敖瑞鵬首次合作。（中天娛樂台提供）《白月梵星》是白鹿（右）和敖瑞鵬首次合作。（中天娛樂台提供）

而敖瑞鵬在戲裡霸氣的把白鹿抓過來的吻戲，堪稱該劇的名場面，然而在拍攝時他卻相當有障礙，讓導演看了不僅抓著他示範，更吐槽他「不夠粗暴，看你就沒有經驗」，最後反而靠白鹿引導才完成這場戲的拍攝。

雖然《白月梵星》是白鹿和敖瑞鵬首次合作，但兩人私下關係相當融洽，經常會互相開玩笑，甚至在幕後花絮都能看到兩人互相打鬧的畫面，白鹿甚至還會拎住敖瑞鵬的後脖頸，讓敖瑞鵬吐槽在劇組都是單方面被打，「不敢想像在劇組，我的生活是有多麼的和諧，老了10歲」，而白鹿也解釋道，「一個人他欠揍吧，就一定有他欠揍的原因，花絮老師跟我打小報告，說這個人經常在背後，做揮拳的小動作」。

敖瑞鵬《白月梵星》拍打戲經常自己配音。（中天娛樂台提供）敖瑞鵬《白月梵星》拍打戲經常自己配音。（中天娛樂台提供）

白鹿提及對敖瑞鵬的第一印象跟認識後完全不一樣，「剛開始還是很靦腆的一個大男孩」。其實在《白月梵星》中反而是白鹿被敖瑞鵬掐脖子，劇裡一開始敖瑞鵬不相信白鹿只是凡人，以為她別有用心接近她，所以不僅提防她，對她態度也不好，拍攝當下，當白鹿被敖瑞鵬推得力道稍大時，白鹿便懷疑敖瑞鵬「是不是公報私仇？」，從花絮中就能看得出兩人之間的好交情。

敖瑞鵬（右）在《白月梵星》霸氣擁吻白鹿，私下卻被吐槽沒經驗。（中天娛樂台提供）敖瑞鵬（右）在《白月梵星》霸氣擁吻白鹿，私下卻被吐槽沒經驗。（中天娛樂台提供）

一起合拍《白月梵星》，白鹿爆料敖瑞鵬拍戲時有怪癖，「這位哥哥（敖瑞鵬）吧，拍打戲喜歡配音，自己給自己配」，經常在拍攝過程發出一些狀聲詞，甚至常常毫無意識本能發出聲音，「然後有一天他就是動作做得很好，但他是慢放鏡頭，所以很明顯看出他配音，立馬NG重來」，白鹿更表示這樣的習慣甚至感染到其他人，「後來出現人傳人的現象，我也開始配音了」，《白月梵星》週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

