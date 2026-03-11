自由電子報
娛樂 最新消息

五月天臨時取消香港首場 持3／24門票苦主「補償方案」出爐

五月天原定3月24日起要到香港啟德主場館舉辦演唱會，不料突宣布取消。（相信音樂提供）五月天原定3月24日起要到香港啟德主場館舉辦演唱會，不料突宣布取消。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天原定3月24日起要到香港啟德主場館舉辦演唱會，不料日前無預警宣布取消當天場次，另外加開3月29日成軍日的生日場演出，消息一公布就被罵翻，近日在各大社群面臨嚴重的公關災難，今（11日）晚唱片公司也公布補償方案，除了全額退費之外，另將3月24日安排成彩排場演出，邀請原購買當天演唱會門票的歌迷可以先免費來看看五月天的彩排演出。

對於臨時取消3月24日首場演唱會，唱片公司今晚再次致歉表示：「取消3月24日演出，給該場次購票觀眾帶來的不便與困擾，我們深感抱歉，並致以最誠摯的歉意。經多方溝通與努力，相信音樂特別籌備了彩排特別場。」

公告中並提到：「我們在2026年3月24日當天未能為觀眾帶來全面的體驗，考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，齊聚啟德主場館，參與五月天5525+1香港站40分鐘的彩排特別場。如能再多一次相遇，願與你從5525+1未曾公開的彩排現場開始，一起回到那一天。再次為原定於2026年3月24日場次的觀眾所造成的不便與困擾，由衷致歉。」

這次風波在香港引起極大討論，許多買到3月24日場次的歌迷抱怨，有些人早已訂好機票或飯店，或是交通票券，因此對於突然遭到取消，又不見得能再次搶到3月29日場次的歌迷來說會非常焦慮，如今五月天希望透過彩排場與歌迷相遇，希望能獲得諒解。

