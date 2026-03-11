「最美豔星」鄭艷麗生日前接噩耗...淚訴母親離世：家裡剩我

鄭艷麗（左）55歲生日前悲接母親噩耗。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港「最美豔星」鄭艷麗將於27日迎來55歲生日，近日卻悲訴母親近日辭世，突如其來的噩耗使她難以承受，字字句句充滿悲傷之情。鄭艷麗坦言，母親近2個月以來頻繁進出醫院，最終仍不敵病魔撒手人寰，她難掩哀戚低語道，「現在家裡只剩我1個人...」真實心緒令人深感不捨。

鄭艷麗近日證實母親離世噩耗，她憶述近1、2個月來母親的狀況反覆、頻繁進出醫院，自己始終陪伴在側照顧，但最終仍不幸接獲噩耗，她頓時感到一切來得太快、太突然，情緒久久難以平復。面對母親辭世，鄭艷麗哀傷吐實，「好難接受，現在家裡只剩我一個人...幸好有很多朋友與親戚一直都關心我、陪伴我、幫我，好感恩有他們的幫忙陪伴。」字句間流露出深深悲痛，網友、粉絲們為她感到心疼之餘，也湧入給予安慰及支持，盼她慢慢走過失去母親的悲傷，務必保重身體。

鄭艷麗是90年代紅極一時的香港三級片女星，出生於越南的她隨家人移居香港，17歲參加TVB選秀比賽奪得女主角組冠軍，憑藉亮眼外型一度被封為「翻版李嘉欣」，亦曾演出金庸武俠劇《俠客行》，之後因拍攝《滅門慘案II借種》、《慈禧秘密生活》等三級片才打開知名度，近年她則困擾於健康問題與工作不穩定，如今又面臨喪母之痛，坎坷人生再添一筆，也讓許多粉絲格外心疼。

