日系音樂三連發！Billboard LIVE TAIPEI樂迷搶卡位

〔記者鍾志均／台北報導〕台北樂迷3月熱鬧了！Billboard LIVE TAIPEI端出「日系音樂三連發」，短短一週內邀來3組風格截然不同的日本音樂人輪番開唱，從靈魂樂、R&B到實驗爵士，一口氣打造3場截然不同的音樂夜晚。

日本創作歌手「TENDRE」河原太朗。（Billboard Live TAIPEI提供）

這波演出從3月15日一路延續到3月21日，首場演出由日本創作歌手「TENDRE」河原太朗揭開序幕，他將於3月15日率先登場，並邀請金曲歌手?te壞特擔任嘉賓。

兩人過去曾合作單曲《Let Me Be Me》，柔軟又帶點靈魂味的旋律讓不少歌迷一聽就愛上。當年壞特還曾遠赴日本擔任TENDRE演唱會嘉賓，如今兩人將在台北舞台再次合唱，也讓不少樂迷提前敲碗：「拜託現場一定要唱那首！」

3月17日接棒登場的，是日本另類創作樂團S.A.R.。該樂團以Soul、R&B、Hip-Hop與Jazz為基底，音樂最大的特色就是「即興感」。許多歌曲在現場演出時都會出現不同變化，也讓每一場表演都像一次新的創作。

東京實驗靈魂樂團WONK。（Billboard Live TAIPEI提供）

壓軸登場的是東京實驗靈魂樂團WONK，將於3月21日登上舞台。WONK近年在全球音樂圈迅速竄紅，融合爵士、靈魂與電子元素，加上大量英文歌詞，使他們的作品在國際市場也受到關注。

他們不只活躍於亞洲舞台，也曾登上Summer Sonic與Tokyo Jazz Festival等大型音樂祭。過去他們在亞洲與歐洲多場巡演都曾完售，因此這次再度來台，也讓不少樂迷提前卡位，期待能在現場感受那種自由度極高的編曲魅力。

