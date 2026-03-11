WBC大谷翔平進場像走時裝週 37萬外套造型掀討論

大谷翔平一舉一動深受日媒關注。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）不只比球技，連球員「進場造型」都成為焦點，其中最搶鏡的無非是日本隊王牌大谷翔平。

近日日媒發現，大谷進入球場時的穿搭與其他隊友完全不同。多數球員多半穿著印有「JAPAN」字樣的球隊T恤或運動服，大谷卻以私服現身，而且還是自己代言的品牌Hugo Boss。

高挑身材配上米色皮袖外套與牛仔褲，瞬間被球迷形容為「像在走時裝週」。驚人的是，這件外套價格高達37萬日幣（約台幣7萬4287元），搭配的牛仔褲也要7萬日幣（約台幣1萬4056元），整套造型變成球迷討論焦點。

另外不只服裝，日媒透露，大谷每次移動時都有保鑣護送。甚至在從新幹線下車時，前後左右都被保鑣包圍。與他同樣效力大聯盟的鈴木誠也、吉田正尚雖然人氣也很高，卻完全沒有這樣的待遇。

事實上，大谷近年不只在球技上進化，連形象也出現巨大變化。過去他曾說過：「我的興趣是棒球。」對時尚幾乎沒有任何關心，現在除了拍廣告、當品牌大使，甚至連鏡頭前的姿勢與眼神都像專業模特兒。

此外，大谷代言的日本寢具品牌Nishikawa也為他提供「VIP等級支援」，每次遠征都會把客製化枕頭與床墊送到飯店，確保他睡得好。

