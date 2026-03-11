自由電子報
娛樂 最新消息

台灣首位！林志穎砸2億入手「法拉利限量跑車」 F80奔馳台北街頭

林志穎攜妻兒遠赴義大利迎回F80。（翻攝自法拉利官網）林志穎攜妻兒遠赴義大利迎回F80。（翻攝自法拉利官網）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「不老男神」林志穎近日被證實入手全球限量的法拉利F80，這款身價上看2億元台幣的超級跑車，全台目前僅他1人擁有。今年2月，林志穎偕妻子、小孩遠赴義大利馬拉內羅（Maranello）的法拉利總部，親自將這台1200匹馬力的限量版新戰駒迎接回家，他長年熱衷收藏跑車的形象更再度掀起討論，雄厚的財力也讓外界讚嘆不已。

林志穎成全台首位F80車主。（翻攝自法拉利官網）林志穎成全台首位F80車主。（翻攝自法拉利官網）

出道34年，「不老男神」林志穎除了歌唱與戲劇作品廣為人知，私下的他不僅是狂熱車迷，更是首位授薪職業賽車手，從小著迷於機械操控結合速度感的體驗，10歲那年便擒下了台灣遙控車大賽的亞軍。成為賽車手，是林志穎一直以來的夢想，最終在23歲那年如願，自此在大大小小的比賽中奪得17座冠軍獎杯。如今，林志穎再為自己的車庫添入一頭猛獸，2月帶著妻子與孩子前往義大利法拉利總部，親自迎接最新戰駒法拉利F80。

F80奔馳於台北市高架橋，背景更出現台北101。（翻攝自法拉利官網）F80奔馳於台北市高架橋，背景更出現台北101。（翻攝自法拉利官網）

這款新世代超級跑車擁有高達1200匹馬力，全球僅限量生產799台，原廠基本定價高達360萬歐元，換算成台幣約要價1.2億元，引進台灣加上相關稅金與費用後，總價上看2億元台幣價值不菲，在發表初期便全數完售，更讓外界不禁為林志穎的強大財力讚嘆。法拉利官方網站釋出的影片中，不僅可見林志穎的帥氣身影，更出現F80奔馳於台北市高架橋，以及著名地標台北101。

F80全球僅限量生產799台，原廠基本定價約1.2億台幣，引進台灣總價上看2億元台幣。（翻攝自法拉利官網）F80全球僅限量生產799台，原廠基本定價約1.2億台幣，引進台灣總價上看2億元台幣。（翻攝自法拉利官網）

林志穎回憶，自己對法拉利的熱情其實早在年輕時就被點燃，並曾對自己許下願望「總有一天要擁有一輛」，他在23歲時買下人生第一輛法拉利348，自此展開與躍馬品牌的不解之緣。身為職業賽車手的林志穎，也一直將車神麥可・舒馬克（Michael Schumacher）視為偶像。從過去收藏的LaFerrari到如今的F80，交車當天即使有官方攝影師在場，林志穎仍忍不住拿起手機狂拍，頻頻讚譽「就像在欣賞藝術品一樣！」更透露最大的夢想就是「帶它去賽道！」

點圖放大
點圖放大

