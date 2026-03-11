「男友用Galaxy會扣分」！《單身》宋智雅一句話掀論戰

宋智雅直言若男友用Galaxy，「可能會有點不喜歡」。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄》宋智雅不只身材火辣，個性也很直率，她近來在最新Vlog中隨口一句：「如果我男朋友用Galaxy，我可能會有點不喜歡。」引爆韓網「手機階級論」大戰。

影片中，宋智雅聊到朋友的男友使用Galaxy摺疊機時，突然脫口而出：「老實說，如果我男友用Galaxy，我會有點不太喜歡。」還補充說：「我爸媽也用Galaxy，但爸媽跟男朋友不一樣吧。」甚至開玩笑說：「想到他用那支手機幫我拍照就覺得有點煩。」

宋智雅隨後也解釋，只是覺得Galaxy拍照不如iPhone，直言「我爸拍照都會把人拍成三頭身比例，手機拍出來的感覺真的不一樣。」

沒想到這段發言曝光後，一派網友怒批：「Galaxy到底做錯什麼？」、「講得好像用Galaxy就不能談戀愛一樣。」但另一派則認為只是個人偏好，「每個人都有自己的審美」、「不喜歡某款手機很正常」。

事實上，宋智雅向來就是「話題體質」，她於2021年靠著Netflix戀綜《單身即地獄》爆紅，當時的時尚穿搭與高冷氣場圈粉無數。

只是人氣正旺時，她卻因佩戴假名牌陷入「假貨風波」，最後還親筆道歉，並刪除相關內容。沉寂一段時間後，她再度因一句「Galaxy男友不行」掀起熱議。

