楊繡惠遇流氓追求者！「當面送手槍」嚇爛 靠一招開溜

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請楊繡惠、朱宇謀、蘿莉塔以及劉心語，分享愛情踩雷故事，楊繡惠則自曝曾遇過追求者是黑社會，還曾送過她一把手槍，讓她嚇得心發冷。

楊繡惠自認是「人間清醒派」，強調只要追求者一旦與「黑社會」扯上關係便果斷分手。她回憶年輕時曾交往一位大方帥氣的男子，對方不僅出手闊綽、常在台下等她演出，讓她大受感動，怎料某次見面，對方聲稱要送她「寶貝」，打開盒子竟是一把手槍，當場嚇到心發冷，想到爸爸是名人，萬一被牽連就毀了，趕快找藉口說「媽媽叫我買藥」溜之大吉，回家立刻封鎖對方，從此人間蒸發。

朱宇謀自爆以前是戀愛腦，直到遇過「偽乖乖牌」渣女才徹底清醒。曾經跟一位單純的銀行員交往，對方黏到爆，訊息沒秒回就連環轟炸，他還覺得被重視很可愛。沒想到後來竟在女生家發現別人的男用內褲，對方還瞎扯是醫生叫她穿寬鬆點。直到朋友傳來截圖，他才驚覺自己被劈腿，女生狂確認他的行程根本不是因為愛，而是要確定他「真的在忙」，她才好放心去約會。

蘿莉塔坦言自己是「戀愛腦」，一旦投入感情就不想分手，就算遇到媽寶也照樣苦撐。她曾和小7歲的弟弟交往，對方經濟不獨立到要跟媽媽伸手，月底只能啃吐司。為了體貼對方改走平價約會，沒想到前男友自尊心碎裂，反過來暴怒質疑蘿莉塔看不起人，後來是男方承受不住壓力先閃人。

劉心語自認感情經驗不多，之前有段長達八年的感情，本來兩人都快論及婚嫁了，沒想到男方竟然是個「慣性劈腿犯」。在這段關係中劉心語一再心軟原諒，直到最後真的心碎、受不了了，才終於狠下心提分手，之後下定決心把所有心思都放在工作賺錢上，不再花精力經營感情生活。

