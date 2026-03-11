張秀卿化身神力女超人揭秘性事 小12歲嫩尪要她露豪乳

張秀卿為了演唱會視覺照，化身爆乳女超人。（名人演藝事業有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后張秀卿喜迎二寶，宣布「張秀卿巡迴演唱會 辣妹駕到2」7月11日在大臺南會展中心開唱，她為了演唱會拍攝視覺照，化身爆乳的性感神力女超人，透露造型還是老公選的，直呼：「反正（大家）看得到吃不到。」

張秀卿感謝老公對於她事業的全力支持。（記者陳奕全攝）

張秀卿推出新專輯《歌壇》，加上宣布開唱，雙喜臨門迎來好消息。小他12歲的老公王國贊是演唱會的最大推手，還是主辦單位，為了老婆的演唱會宣傳預算豪砸千萬，對此張秀卿今天在記者會受訪，甜蜜笑說：「不敢問多少錢，反正不是花我的錢。」

張秀卿推出新專輯《歌壇》。（記者陳奕全攝）

張秀卿很感謝老公對於她事業的全力支持，更自豪兩人至今愛的很火熱，「房事」千變萬化不用停機，害羞回應：「都順其自然，不然還要預約？」為了自己的健康，王國贊時常逼著她去運動，夫妻倆早起跑步、上健身房、打網球，「他知道我喜歡不同的運動，不喜歡一成不變。」

張秀卿去年在台南舉辦首場個唱，現場座無虛席，如今宣布加場，她感性表示：「去年的掌聲至今仍在耳邊迴盪，身為台南女兒，能在家鄉唱歌是最幸福的事。原本以為唱一場就圓夢了，沒想到歌迷的熱情完全停不下來，既然大家想看，我就決定豁出去，推出2.0升級版！」

