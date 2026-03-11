自由電子報
娛樂 最新消息

「精靈女星」艾兒芬妮破尺度 化身單親媽拍OnlyFans爆紅

艾兒芬妮在影集《瑪歌沒錢途》意外踏入社群平台OnlyFans，試圖翻轉命運。（Apple TV提供）艾兒芬妮在影集《瑪歌沒錢途》意外踏入社群平台OnlyFans，試圖翻轉命運。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV釋出全新影集《瑪歌沒錢途》最新預告，由奧斯卡、艾美獎與金球獎提名「精靈女星」艾兒芬妮擔任主演並監製，描繪一段在經濟壓力與社會歧見之下，單親媽媽「瑪歌」意外踏入社群平台OnlyFans，試圖翻轉命運的精彩求生故事。

妮可基嫚參與演出影集《瑪歌沒錢途》並擔任監製。（Apple TV提供）妮可基嫚參與演出影集《瑪歌沒錢途》並擔任監製。（Apple TV提供）

影集改編自作家露菲索普同名暢銷小說，大膽、溫暖且帶有幽默感，聚焦於遭大學退學、懷抱著作家夢的「瑪歌」身為前Hooters女服務生與前職業摔角手的女兒，在迎來新生兒後，被迫面對堆積如山的帳單與逐漸枯竭的收入來源。當人生陷入經濟與現實的夾縫之際，卻意外在社群平台OnlyFans爆紅，試圖在外界偏見與自我懷疑中，重新定義自己的生活與未來。

蜜雪兒菲佛在影集《瑪歌沒錢途》飾演前Hooters女服務生。（Apple TV提供）蜜雪兒菲佛在影集《瑪歌沒錢途》飾演前Hooters女服務生。（Apple TV提供）

集結華麗卡司，包含金球獎得主蜜雪兒菲佛以及奧斯卡與艾美獎得主《美麗心計》妮可基嫚參與演出並監製。值得一提的是，還促成製作人大衛E凱利與妻子蜜雪兒菲佛結褵30年來首次合作，同時也是他與長期創作夥伴妮可基嫚再度攜手，備受外界期待。

大衛E凱利向來以女性主導的心理劇與社會議題見長，擅長以細膩筆觸刻畫角色內心與現實困境。本劇延續其一貫風格，融入幽默與喜劇調性，為這段關於生存與自我尋找的故事增添豐富層次與張力。《瑪歌沒錢途》將於4月15日於Apple TV全球首播前三集。

《瑪歌沒錢途》最新預告：

