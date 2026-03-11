神還原還是大翻車？珍娜傑克森砲轟《麥可》傳記電影 「爭產分歧」浮上台面

珍娜傑克森在娛樂圈的影響力和知名度，僅次於麥可。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕麥可傑克森傳記電影《麥可》下月24即將於美國上映，據美國娛樂網站Page Six昨（10日），傑克森家族成員，包括麥可的子女與手足們，在上週搶先觀賞初剪版本。

沒想到，本是溫馨感動時刻，卻在試映會結束後，由麥可親妹珍娜傑克森首先發難，她對影片內容感到「極度不安」，抨擊該片無論是妝容、講話的口音，甚至是走路姿態，都流於於刻意模仿，而非展現麥可的真實神韻，席間也再次就麥克傑可森的遺產處理方式，出現意見相左的情況。

《麥可》電影還沒上映就話題不斷。（達志影像）

根據當天出席試映會的消息來源指出，「小妹」珍娜的批評引發了「三哥」傑曼的強烈不滿，因為珍娜罵得不就是自己的愛子嗎？因為飾演麥可本人的正是外貌和舞技都十分神似的傑曼之子賈法爾傑克森，雙方在現場爆發激烈口角，甚至互指對方「忌妒」或「搞不清楚狀況」。

其實珍娜並非第一個對劇本「真實性」提出質疑的家族成員，麥可的女兒芭莉絲傑克森先前也曾公開批評，直言劇本中充斥太多「謊言」與「粉飾太平」的情節。此外，芭莉絲正在尋求法院介入，以對抗管理麥可遺產的麥可傑克森家族信託基金，她聲稱該信託基金迄今至少已獲得約6,500萬美元（約20.6億台幣）的利潤，要求公開相關財務資訊，而姑姑傑娜傑克森則選擇站她這邊。。

據傳，珍娜認為這部片過於專注於某些爭議（如性侵指控的法庭戲），卻忽略了麥可作為藝術家背後的細膩與孤獨，她擔心這部片會成為另一個「好萊塢式」的產物，而非家人的真實回憶。

新聞曝光後，支持珍娜的麥可粉絲認為，珍娜是演藝圈唯一有資格評價麥可神韻的人，她也是娛樂圈的影響力和知名度，僅次於麥可，她的直言不諱是在守護哥哥的遺產（音樂與形象）。

當然也有粉絲力挺男主角賈法爾傑克森，認為賈法爾的動作和聲音幾乎是麥可的翻版，批評珍娜要求太過完美主義，反而打擊晚輩信心。

原本有傳聞指，珍娜也正在籌備自己的紀錄片或傳記電影，但近日消息指出，她決定無限期推遲個人項目。對外說法是「尊重家族重心先放在麥可身上」，但內幕傳出是因為她對目前家族主導的影視計畫方向感到失望，不願在此時跟風。

