娛樂 最新消息

温嵐認愛公開「女女戀」 台劇女神露面親自回應了

賴雅妍將於5月22日在Legacy Taipei舉辦個人首場售票演唱會「26的妍唱會」。（記者胡舜翔攝）賴雅妍將於5月22日在Legacy Taipei舉辦個人首場售票演唱會「26的妍唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「台劇女神」賴雅妍將於5月22日在Legacy Taipei舉辦個人首場售票演唱會「26的妍唱會」，她的粉絲敲碗她開唱多年，不僅會拉布條喊話，也會到廟裡去拜拜、去神社求御守，甚至會向田督元帥許願，讓她終於下定決心在今年邁出這一步。此外，她已超過十年沒約會，但現場頻喊自己「不淒涼」，也說遇到靈魂伴侶就有閃婚的可能。

賴雅妍即將迎來人生處女唱，坦言心情「期待又緊張」，覺得今年很特別，「因為我的音樂作品都隔很久，第一張專輯是2004年、第二張是2015年。」這樣算下來，今年2026年開唱剛好，中間都間隔了11年。

賴雅妍積極重訓及跑步。（記者胡舜翔攝）賴雅妍積極重訓及跑步。（記者胡舜翔攝）

為了準備演唱會，她積極重訓及跑步，笑說：「跑到快要過去了！」希望到時候能呈現出「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的狀態，坦言最佩服香港天后鄭秀文，兩人曾一起拍戲，「她早上7點的通告，4點就起來去跑步了，她最常講的就是『中年婦女』要很努力，我都用這句話勉勵自己。」

她去年曾擔任温嵐演唱會的嘉賓，對於這次下定決心開唱也有幫助，笑說溫嵐的邀約再加上神明的壓力就像一個「sign」，因為今天就要正式賣票，她也打趣：「晚上我會跟神明連結一下，希望眾神明可以幫忙。」

賴雅妍不急著談戀愛。（記者胡舜翔攝）賴雅妍不急著談戀愛。（記者胡舜翔攝）

她和温嵐去年還被拍熱情擁抱互動，新聞曝光後温嵐在社群宣布：「我們公開了！請大家給予祝福。」引發網友熱議，但其實温嵐認的是「姐妹情」，卻讓外界以為兩人談「女女戀」，賴雅妍笑說：「會誤會的都是不認識我們的網友，留言都很有趣。」會不會擔心因此桃花斷了？她也笑說不擔心，因為自己的粉絲幾乎99.9％都是女生，「如果看到有男生，大概都是陪媽媽或是陪女朋友來，我大概真的比較吸引女生。」

她單身超過十年，坦言這些年向她告白的都是女生，但她都會用開玩笑的方式一筆帶過，至於自己的「理想型」，她開出「成熟」、「帥」的條件，對於實際年齡沒有限制，要看靈魂的年紀，但不能有「爸爸感」。

賴雅妍私下也是追星一族。（記者胡舜翔攝）賴雅妍私下也是追星一族。（記者胡舜翔攝）

賴雅妍不急著談戀愛，也不考慮網路交友，因為怕自己會太投入而「暈船」，私下也是追星一族，最愛韓國男團SEVENTEEN，笑說：「追星能分泌多巴胺，比談戀愛有用多了。」「賴雅妍 26的妍唱會」門票3／12（四）上午11點開賣，購票請上寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

